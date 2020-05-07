Российским военнослужащим запретили распространять информацию о службе

15:00

Российским военнослужащим запретили распространять в СМИ и социальных сетях информацию, связанную со службой. Им также запрещено пользоваться гаджетами.

Отныне распространение военными в СМИ и соцсетях данных, которые позволяют определить их принадлежность к Вооруженным силам России, а также сведений о других военнослужащих и членах их семей, будет считаться грубым проступком, говорится в Указе президента России Владимира Путина о внесении соответствующих изменений в Дисциплинарный устав ВС РФ от 2007 года.

Запрещается также раскрывать сведения о дислокации или передислокации органов военного управления.

Помимо этого, военным нельзя разглашать данные об уволенных с военной службы, членах их семей или родителях. Речь идет также об информации, «позволяющей определить место нахождения указанных лиц в определенный период другим лицам».

Электронные гаджеты теперь в армии под запретом. Согласно указу, военным нельзя иметь ничего, на что можно было бы сделать фото, видео или аудиозапись, а также хранить данные о геолокации. Такие приборы нельзя иметь при себе во время несения боевого дежурства, боевой службы, нахождении в нарядах, участии в учениях или походах кораблей, нахождении на территории воинской части и при похождении сборов, пишут НИ.