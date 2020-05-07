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Российским военнослужащим запретили распространять информацию о службе

15:00 7.05.2020
Солдаты © KM.RU
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Российским военнослужащим запретили распространять в СМИ и социальных сетях информацию, связанную со службой. Им также запрещено пользоваться гаджетами.

Отныне распространение военными в СМИ и соцсетях данных, которые позволяют определить их принадлежность к Вооруженным силам России, а также сведений о других военнослужащих и членах их семей, будет считаться грубым проступком, говорится в Указе президента России Владимира Путина о внесении соответствующих изменений в Дисциплинарный устав ВС РФ от 2007 года.

Запрещается также раскрывать сведения о дислокации или передислокации органов военного управления.

Помимо этого, военным нельзя разглашать данные об уволенных с военной службы, членах их семей или родителях. Речь идет также об информации, «позволяющей определить место нахождения указанных лиц в определенный период другим лицам».

Электронные гаджеты теперь в армии под запретом. Согласно указу, военным нельзя иметь ничего, на что можно было бы сделать фото, видео или аудиозапись, а также хранить данные о геолокации. Такие приборы нельзя иметь при себе во время несения боевого дежурства, боевой службы, нахождении в нарядах, участии в учениях или походах кораблей, нахождении на территории воинской части и при похождении сборов, пишут НИ.

Темы: Армия и обороноспособность России
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Комментарии читателей
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07.05.2020, 21:14
Гость: замечание вскользь

Войны на Донбассе(жаль, что донбассцы никак не превратят свою Родину в Донбасс) нет. Несколько боев слабой интенсивности в 14 и в начале 15-го - участия подразделений ВС РФ, особенно - контрактных, не требовали. Гражданам Украины просто кажин Божий день в бошки вбивают хренотень: война с Россией, Агрессия, аннексия, оккупанты, наемники и т.д. До сих пор хуч бы пару десятков этих "контрактников" не захватили в плен да не провели по Хрещатику. Донбассцы, кстати, такой "парад, провели и проспект помыли. Жаль, поддались влиянию...понятно, кого. И пошло все на спад.
07.05.2020, 21:01
Гость: Отец

Удивлен этому указу-а, что ранее в армии РФ разрешалось, во время несения службы, пользоваться этими гаджетами?
В советской армии фотоаппараты, радиоприемники военнослужащих, хранились как личные вещи у старшины в каптерке и выдавались им на руки только в выходной день.
07.05.2020, 20:54
Гость: пашок

И с чего бы?? Тридцать лет распространяли спокойно, и тут такой облом... Наверное просто всю информацию уже распространили))
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