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Бизнесмен Агаларов без конкурса получил миллиардный контракт на госпиталь

10:04 8.05.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Компании «Крокус Интернэшнл» предпринимателя Араза Агаларова достались сразу два контракта на размещение полторы тысячи коек для инфицированных коронавирусом в «Крокус Экспо» в Подмосковье. При этом госконтракты были получены без проведения конкурса, сообщает «Настоящее время».

По информации издания, контракты на сумму в 1,035 миллиарда рублей заключались с Красногорской городской клинической больницей № 1. С учетом коечного фонда комплекса одно койка-место вышло в 690 тысяч рублей.

Отмечается, что аренда помещения «Крокус Экспо» под госпиталь оплачена до конца июня текущего года. Сам госконтракт действует до декабря.

Поводом для подписания контракта стал указ главы Подмосковья Андрея Воробьева. Губернатор объявил в области режим повышенной готовности. По этой причине сделку удалось провести без какого-либо тендера и даже без общественных слушаний.

Примечательно, что бизнесмену достались госконтракты практически сразу после того, как Агаларов публично жаловался на финансовые проблемы своей компании. В интервью РБК он указывал, что Crocus Group ежемесячно тратит на зарплаты почти миллиард рублей.

Темы: Коронавирус, Бизнес и предпринимательство в России, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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08.05.2020, 18:47
Гость: ?

конечно пропадёт, без многочисленных, безмозгло и уродливо спроектированных, огромных (судя по размерам у кого -то явно проблемы с мужской состоятельностью) торговых центров России не прожить, ну, вообще никак, подохнем, торгаш и экс-сват азербайджанского падишаха Алиева у себя на родине тоже так Баку и окрестности засрал? из того, что построено на 65-66 км МКАД только Ашан и Леруа по делу, и то не Агаларовские, всё что от Крокуса и до Твоего дома и Вегаса-абсолютно бесполезно зло
08.05.2020, 18:41
Гость: столько хахатался

Ну как же без тебя Ролс Ройс ? Многостоночник ты наш
08.05.2020, 18:39
Гость: 囧

Браво Азерб.Республика,снимаю шляпу. Вот как надо заботиться о своих, нашим не мешало б подучится. И цена одно койко место дороже чем постоянное место на погосте.
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