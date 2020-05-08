]]>
]]>
Главная В России Новости

В Конфедерации труда РФ заявили о 3 тыс. жалоб на увольнения и сокращения

19:30 8.05.2020
Поиск работы © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

На "горячую линию" Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) и в профсоюзы Конфедерации труда России (КТР) поступило более трех тысяч жалоб граждан, которые касаются сокращений и увольнений, сообщил президент КТР, член СПЧ Борис Кравченко.

"Более трети обращений, которые поступают на "горячую линию" СПЧ, и обращений, поступающих непосредственно в профсоюзы нашей конфедерации, касаются сокращений и увольнений, а также неоплачиваемых отпусков в связи с пандемией. Таких обращений у нас накопилось уже больше трех тысяч: это не только индивидуальные обращения, но и обращения больших групп наемных работников. Количество жалоб нарастает", - цитирует Кравченко "Интерфакс".

По его мнению, развитие ситуации на рынке труда с учетом негативных факторов, связанных с распространением коронавируса, дает основание ожидать значительно более высокого уровня безработицы в РФ по сравнению с прогнозами главы Счетной палаты Алексея Кудрина и Минтруда.

"По методике Международной организации труда, по состоянию на начало кризиса численность безработных в России составляла более четырех миллионов человек. Исходя из этого, прогноз Минтруда по уровню ожидаемой безработицы в пределах пяти-шести миллионов человек, выглядит излишне оптимистичным. Трудно представить, что с учетом всех проблем и сложностей, безработица увеличится менее, чем на два миллиона человек", - отметил Кравченко.

По его оценке, прогноз Кудрина по росту безработицы до 8 млн человек также "неоправданно оптимистичен". "Не берусь давать точные прогнозы, но, полагаю, что безработица вырастет гораздо больше. Прогнозировать этот рост можно исходя из целого ряда факторов, в том числе в зависимости от того, насколько долго продлится период самоизоляции и ограничительных мер карантинного характера", - сказал Кравченко.

Глава КТР считает, что ожидать именно такого развития ситуации следует, в том числе, с учетом роста количества жалоб, которые поступают от работников в профсоюзы и в адрес правозащитного сообщества.

Темы: Рынок труда и безработица в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.05.2020, 22:22
Гость: Тяп-ляп...

Ежу было ясно! - неужто "царёк"
Предвидеть последствий "каникул" не мог?
А коли "гарант" вопли россов предвидел,
То что же творит несменяемый "лидер"??
08.05.2020, 20:03
Гость: ч.т.д.

Да и доказывать ничего не нужно . И к бабке не нужно ходить. Что это произойдет понятно было даже ежику в тумане. А таким гениям пророчества как кудрины и грефы понятно было и подавно.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации