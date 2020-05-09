Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений

09:18

Роспотребназдор обнародовал свои рекомендации выхода из режима самоизоляции, а также показатели, являющиеся основанием для начала снятия ограничений.

Так, для выхода из ограничений, необходимо учитывать такие параметры, как коэффициент распространения инфекции. Следовательно для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными.

На первом этапе снятия ограничений должна возобновиться работа пердприятий, связанная с потребителями (сфера услуг и торговля непродовольственными товарами). Площадь этих объектов не должна превышать 400 кв.м., а в зале может находиться ограниченное число людей (1 человек на 4 кв.м). На этом этапе также станут возможны прогулки и занятия спортом на улице.

На втором этапе смогут открыться предприятия торговли большей площади и "отдельные образовательные организации".

На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения на число посетителей (покупателей) и площади, заработают кафе, бары, рестораны, гостиницы и все образовательные учреждения - школы, колледжи и вузы. Кроме того, откроются парки, скверы и другие места отдыха, но тоже при условии социального дистанцирования.

При этом Роспотребнадзор отмечает, что ограничения могут быть возвращены в любой момент при осложнении эпидемической ситуации. Режим самоизоляции должен быть обязателен для людей из группы риска (люди старше 65 лет и с хроническими заболеваниями). Ношение средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и социальное дистанцирование будет также обязательным на всех этапах.

Рекомендовано также сохранить режим работы в удаленном формате, если это не мешает функционированию предприятия.

В России общее количество заболевших COVID-19 достигло 187 859 человек, из них 1723 скончались, 26 608 пациентов выздоровели.