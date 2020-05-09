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Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений

09:18 9.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Роспотребназдор обнародовал свои рекомендации выхода из режима самоизоляции, а также показатели, являющиеся основанием для начала снятия ограничений.

Так, для выхода из ограничений, необходимо учитывать такие параметры, как коэффициент распространения инфекции. Следовательно для каждого региона период выхода из ограничительных мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными. 

На первом этапе снятия ограничений должна возобновиться работа пердприятий, связанная с потребителями (сфера услуг и торговля непродовольственными товарами). Площадь этих объектов не должна превышать 400 кв.м., а в зале может находиться ограниченное число людей (1 человек на 4 кв.м). На этом этапе также станут возможны прогулки и занятия спортом на улице. 

На втором этапе смогут открыться предприятия торговли большей площади и "отдельные образовательные организации".

На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг без ограничения на число посетителей (покупателей) и площади, заработают кафе, бары, рестораны, гостиницы и все образовательные учреждения - школы, колледжи и вузы. Кроме того, откроются парки, скверы и другие места отдыха, но тоже при условии социального дистанцирования.

При этом Роспотребнадзор отмечает, что ограничения могут быть возвращены в любой момент при осложнении эпидемической ситуации. Режим самоизоляции должен быть обязателен для людей из группы риска (люди старше 65 лет и с хроническими заболеваниями). Ношение средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и социальное дистанцирование будет также обязательным на всех этапах.

Рекомендовано также сохранить режим работы в удаленном формате, если это не мешает функционированию предприятия.

В России общее количество заболевших COVID-19 достигло 187 859 человек, из них 1723 скончались, 26 608 пациентов выздоровели. 

Темы: Коронавирус, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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09.05.2020, 11:38
Гость: stalker

Первое. Рекомендации это не нормативный и даже не план действий. Хочешь выполняй, а хочешь нет. Опять ответственность за снятие решения переложат на плечи регионов. Второе. Эти рекомендации не содержат ничего нового. Собственно, говоря не надо было иметь много ума, чтобы такое написать. В некоторых регионах страны первый этап уже осуществляется, хотя там об ослаблении режима изоляции речи не идет. Просто людям необходимо запасаться не только продовольствием и средствами гигиены, но покупать и непроводольственные товары. Ту же одежду, обувь. строительные материалы, хозяйственную утварь и проч.. В этой связи некоторые хозяйственные, строительные и иные магазины уже функционируют. Так что данные рекомендации по сути являются констатацией уже свершившихся фактов. Одним словом, в очередной раз гора родила мышь. Что свидетельствует о незнании фактической ситуации в стране федеральными органами власти.
09.05.2020, 09:42
Гость: А

почему социальное дистанцирование, а не санитарное дистанцирование?
Вчера в метро останавливает меня полицейский.
Я ему: почему нарушаете дистанцию? Ваши документы и какое подразделение? А он мне, подходя ближе, - предъявите Ваши документы и QR-код. Я, отходя от него и держа дистанцию 2 метра, достаю паспорт и показываю код. Он - ближе, я - отхожу, держа дистанцию. Так и крутились минуты 2-3, пока он не отцепился.
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