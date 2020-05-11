Госдума намерена пресечь нецелевое использование древесины

20:45

Государственная Дума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, предусматривающий передачу контроля за целевым использованием древесины, заготавливаемой для личных, государственных или муниципальных нужд, на региональный уровень, сообщает "Парламентская газета".

Согласно Лесному кодексу, россияне вправе заготавливать древесину для отопления, возведения строений и иных собственных нужд. Для этого они обязаны заключить договор купли-продажи лесных насаждений, в котором сказано, что заготовленная таким образом древесина не может отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами.

Вместе с тем законодательством РФ не урегулирован вопрос контроля за целевым использованием древесины, заготовленной гражданами, а также для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Архангельское областное собрание депутатов обратилось в Госдуму с предложением передать контроль за этим вопросом региональным органам власти.

В случае принятия документа, изменения должны вступить в силу с 1 января 2021 года.