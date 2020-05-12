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В России рекордно упали продажи легковых машин

18:23 12.05.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В России продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в апреле текущего года сократились на 72,4% по сравнению с апрелем 2019 прошлого года. Об этом говорит свежий отчет Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По словам главы комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля, автомобильная промышленность России столкнулась с небывалым месячным обвалом продал в розницу. Он отметил, что такое резкое падение не наблюдалось прежде за всю историю статистических данных АЕБ.

«„Черный апрель“ 2020 года нанес сильнейший удар по ликвидности дилеров, а в среднесрочной перспективе — даже по их устойчивости», — сказал Штэрцель. По его мнению, падение продаж напрямую связано с пандемией коронавируса.

По итогам апреля 2020 года, в России было продано 38 922 легковых автомобиля и LCV. Из них наибольшие доли пришлись на машины Lada (9396 штук), KIA (4334 штуки) и Renault (3135 штук). Худшую динамику по продажам показали Chevrolet и Ford (падение почти на 100%), лучшую — китайский автопроизводитель Changan (рост на 53%).

Темы: Коронавирус, Россия, Автомобильный транспорт в России
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Комментарии читателей
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12.05.2020, 23:05
Гость: Нет, Гозман, нет

Выросли продажи мотоблоков зато. Оно и к лучшему.
12.05.2020, 22:58
Гость: Евроазиец

Ты плохо джигитов знаешь.
12.05.2020, 20:29
Гость: Геннадий

Тучные годы, когда покупали кредитные кроссоверы по 2 млн окончились. Теперь будут брать бюджетные Хюндаи и Киа до 1 млн максимум. На последние деньги.
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