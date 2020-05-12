В российских аптеках заявили о дефиците градусников

16:38

Представители ряда аптек России сообщили о дефиците медицинских градусников на фоне распространения COVID-19. Об этом пишет «Коммерсант».

Как отмечает газета, проблемы с поставками термометров испытывает аптечная сеть «36,6». По словам коммерческого директора аптеки Евгении Ламиной, на сегодня градусники еще есть в продаже, в том числе бесконтактные, но уже в ограниченном количестве. Сокращение предложений от поставщиков также подтверждают и в группе компаний «Эркафарм» (сети «Доктор Столетов», «Озерки»). Цифровых градусников в сетях компании вообще нет.

Между тем в аптечной сети «Ригла» утверждают, что потребность в ртутных градусниках на данный момент закрыта. Тем не менее в ряде субъектов РФ фиксируются отдельные случаи дефицита. Большие сложности наблюдаются с бесконтактными градусниками.

Гендиректор «Риглы» Александр Филиппов пояснил, что крупные поставщики бесконтактных градусников — компании Omron, And — намерены возобновить регулярные поставки не раньше августа-сентября 2020 года.

Однако Минпромторг заявляет о достаточных объемах поставок электронных градусников. В министерстве отметили, что производитель медоборудования «Швабе–Москва» (холдинг «Швабе» входит в Ростех) в апреле получил регистрационное удостоверение на 100 тысяч термометров.

«Из этого количества — часть по контракту Минпромторга РФ, остальные готовы к поставкам термометров в аптечные сети в случае поступления заявок», — пояснили в ведомстве.

