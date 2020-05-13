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Госдума приняла закон, разрешающий голосовать по почте и дистанционно

16:12 13.05.2020
Дума
© KM.RU, Алексей Белкин
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На пленарном заседании 13 мая Государственная дума приняла закон, разрешающий голосовать на выборах и референдумах дистанционно и по почте. Также разрешается проводить сбор подписей избирателей за кандидата с использованием сайта «Госуслуги».

Определять необходимость проведения данного формата голосования будет ЦИК.

Как сообщает РИА Новости, авторами инициативы являются Дмитрий Ламейкин, Ольга Савастьянова, Ирина Марьяш (ЕР) и Михаил Емельянов (СР).

Также была внесена поправка, согласно которой выборы руководителя субъекта РФ, который избирается депутатами законодательного органа власти, могут быть отложены, если в регионе или в двух и более его муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности или ЧС.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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13.05.2020, 18:47
Гость: Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Госдума приняла закон, разрешающий голосовать авансом
13.05.2020, 18:28
Гость: Похвально!

Борец! Жги глаголом режим , пока пельмени варятся.
13.05.2020, 18:25
Гость: Иван Иваныч

Отлично! Будут приняты поправки в конституцию. Забрезжило утро долгожданной Тирании.
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