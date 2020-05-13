Госдума приняла закон, разрешающий голосовать по почте и дистанционно

16:12

На пленарном заседании 13 мая Государственная дума приняла закон, разрешающий голосовать на выборах и референдумах дистанционно и по почте. Также разрешается проводить сбор подписей избирателей за кандидата с использованием сайта «Госуслуги».

Определять необходимость проведения данного формата голосования будет ЦИК.

Как сообщает РИА Новости, авторами инициативы являются Дмитрий Ламейкин, Ольга Савастьянова, Ирина Марьяш (ЕР) и Михаил Емельянов (СР).

Также была внесена поправка, согласно которой выборы руководителя субъекта РФ, который избирается депутатами законодательного органа власти, могут быть отложены, если в регионе или в двух и более его муниципальных образованиях введен режим повышенной готовности или ЧС.