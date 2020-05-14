«Дистанционное голосование»: элиты отчаялись в гонке за новой Конституцией и транзитом?

На высокий рейтинг Путина, возможно, рассчитывать больше не приходится

Фото: АГН "Москва"

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные о реакции россиян на выступление президента РФ Владимира Путина 11 мая — 81% респондентов считают меры поддержки, предложенные президентом, значимыми для россиян.

Президент решил распределить выплаты "вертолетных денег" между семьями с детьми, обещав выплаты на каждого ребенка – единоразовые (10 тыс. руб) от трех до 16 лет и ежемесячные (на три месяца по 5 тыс. руб) с детьми до трех лет, а также повысил минимальный размер пособия по уходу за детьми практически в два раза.

Также он анонсировал ряд мер поддержки малого бизнеса и самозанятых, базу для которых сейчас должно разработать правительство.

На этом фоне в Госдуме одобрили во втором и сразу в третьем чтениях поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах. И что-то это напоминает — перед объявлением о конституционной реформе гражданам тоже обещали новые социальные "коврижки".

Политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин рассказал, к чему готовится власть.

– Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтениях поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования. Как вы считаете, может ли голосование по поправкам пройти "на удаленке"?

– Чисто гипотетически может, потому что для элит сейчас очень большая проблема – это негативная динамика общественных настроений, которые существенно ухудшились по итогам действий, а вернее бездействия властей, особенно федеральных, в условиях пандемии. И с этим что-то нужно делать.

– "Дистанционное голосование" в принципе удобнее для власти, обеспечит "высокую явку", как минимум, или тут тоже есть свои опасности получить голоса "против" в большем количестве?

– В законе о поправках написано, что вступают они в силу, только если проголосуют более 50% от пришедших. Соответственно, необходимо достигать такого результата. А в условиях падения рейтингов доверия все результаты хороши. И самый удобный способ – это электронное голосование, что и продемонстрировал прошлогодний опыт в Москве, когда на трех участках, где оно применялось, результаты существенно отличались от итогов голосования офлайн — в позитивную для кандидатов от власти сторону.

– Да, вопрос явки решается, идти никуда не надо, можно из дома проголосовать...

– Ну, в принципе не нужно вообще голосовать – за тебя проголосуют, если уж доводить до логического завершения. В принципе основная цель введения электронного голосования – это минимизация любой возможности наблюдения за голосованием. Для чего уже это делается – ясно, выводы может сделать каждый.

– Да и механизм не разработан до конца, могут быть какие-то сбои, хакерские атаки. Рискованный, но необходимый шаг?

– Сбоями и хакерскими атаками можно объяснить, но тогда придется аннулировать итоги голосования. А идеальный вариант – когда никаких вопросов не возникнет, потому что их задавать будет некому. Потому что, чтобы задавать вопросы, нужно опираться на какую-то фактологическую базу, и наблюдатели, которые на обычных участках задают вопросы, у них есть копии протоколов, а при электронных голосованиях у них не будет такой возможности. Просто не будет возможности опираться на какие-то факты, чтобы задавать неудобные вопросы. Поэтому и вопросов может не возникнуть.

– И с наблюдателями сложно будет..

– И с наблюдателями сложно. То есть фактически это прямо не декларируемый отказ от избирательных процедур при формальном их сохранении.

– Почему именно сейчас так резко начали думать о поправках, которые помогут провести голосование в онлайн режиме, ведь изначально просто хотели перенести референдум? Может быть, именно после 11 мая, когда президент озвучил свои меры поддержки населения, что-то изменилось?

– На самом деле, думать об этом начали не сейчас, а гораздо раньше, после лета 2018 года, когда резко просели рейтинги власти в результате пенсионной "реформы", и стало ясно, что в условиях обычного офлайн голосования привычные механизмы использования административного ресурса все чаще будут давать сбои и будут все менее эффективны. И именно поэтому в Москве протестировали электронное голосование уже в 2019 году.

Почему к практической реализации приступили именно сейчас – наверное, у власти есть более-менее четкие планы провести плебисцит по Конституции в июне-июле. Но это, скорее всего, планы не окончательные, потому что здесь большую роль будет играть динамика эпидемии.

Если все-таки будет существенно расти заболеваемость и количество тяжелых случаев, то от этой идеи откажутся. Но, судя по всему, пока есть четкие, но предварительные планы провести это в июне-июле по ряду причин.

– Каких причин?

– Просто разные точки зрения сталкиваются – есть точка зрения, что нужно как можно больше подождать времени, пока народ отойдет от шока и его негатив по отношению к власти рассосется, станет меньше. Но эта точка зрения малореалистична по одной простой причине – потому что рейтинг власти вряд ли будет повышаться, что бы она ни делала, он будет только снижаться.

А во-вторых, большие средства сейчас расходуются на поддержание курса рубля, а после того, как будет проведен плебисцит, можно будет от этого отказаться и понизить курс рубля.

– Можно подумать, что, грубо говоря, Путин "купил" эти голоса за 10 тыс. и остальные выплаты и послабления? Потому что именно после 11 мая был проведен опрос, и оказалось, что 81% респондентов считают меры поддержки, предложенные президентом, значимыми для россиян.

– Сейчас, чтобы задобрить население, поддерживать минимальный уровень социального оптимизма, нужно делать какие-то социальные авансы вроде тех, что Путин делал 11 мая – а потом, как будет получен нужный результат на плебисците, все уже – можно будет отказываться от всех этих авансов, проводить социально непопулярные меры, в том числе в кредитно-денежной сфере. И в конце концов запускать процесс окончательного транзита политсистемы, в том числе связанной с формированием Госсовета.

А сейчас люди деньги возьмут, но благодарны власти не будут. Нельзя сказать, что эти голоса конвертируются в рейтинг Путина.

– Но попытка подкупить население была, на ваш взгляд?

– Попытка была, вопрос – конвертируется это или нет. Потому что нужно смотреть на социологию – даст это какой-то всплеск или нет, потому что даже в более благоприятных условиях, если помните – в январе этого когда, во время послания, когда не было еще раздражения населения по поводу дистанцирования власти и всего прочего, Путин в послании анонсировал эти меры – это привело к росту рейтинга, но к краткосрочному и на несколько процентов.

А сейчас фундаментальная ситуация для власти гораздо хуже, чем в январе 2020 года. Все-таки есть очень высокий уровень раздражения. Поэтому, честно говоря, не очень много уверенности, что это приведет к существенному росту рейтинга власти. К тому же, какой это рейтинг, мы особо не знаем, потому что ВЦИОМ публикацию рейтингов с середины апреля прекратил, а данным "Левады" Кремль "не доверяет".

Что происходит официально – никто не знает. Неофициально говорят о существенном падении, которое уже переломить невозможно.

– Вместо этого ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, которые показывают высокую поддержку мер Путина, как бы получилась подмена рейтинга "поддержки"?

– Возможно, да. Это попытка купить, но скорее всего, сработает схема – люди, конечно, деньги возьмут, мы видим это по количеству обращений, а благодарны за это не будут.