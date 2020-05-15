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Правительству предложили выдавать деньги россиянам на покупку масок

07:44 15.05.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительству предложили ввести новое социальное пособие для населения на время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 

С соответствующим предложением выступила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. Согласно ее инициативе, новое пособие должно быть направлено на помощь населению в обеспечении необходимых средств индивидуальной защиты: масок и перчаток.

В связи с распространением COVID-19 многие регионы ввели так называемый масочный и перчаточный режимы. Гражданам предписано появляться в общественных местах исключительно в масках и перчатках, однако далеко не все имеют финансовые возможности, чтобы обеспечить себя данными средствами индивидуальной защиты в необходимом количестве.

По мнению Волынец, размер нового пособия должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в данном конкретном регионе из расчета минимум одна маска на человека в день. Пособие предполагается выплачивать ежемесячно вплоть до окончания эпидемии COVID-19.

В исключительных случаях данные выплаты предложено заменить бесплатной выдачей масок и перчаток населению страны, пишет RT.

Темы: Коронавирус, Правительство России
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Комментарии читателей
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15.05.2020, 11:11
Гость: Добрый селянин

Складывается впечатление, что к власти пришли производители масок и устроили маскарад. А по правилам маскарада все должны быть в масках. Иначе - штраф.
"Пацаки! Почему не в намордниках? Приказ господина ПЖ — всем пацакам надеть намордники. И радоваться." (с)
15.05.2020, 10:22
Гость: Carlos

Деньги давать не надо... Пусть раздают маски и перчатки... Так надёжней и удобней...
15.05.2020, 10:08
Гость: На день необходимо минимум 2 комплекта...

Почему 2?
7. И это минимум, т.к. маску надо менять не реже, чем через 2 часа
Дорога + рабочий день...
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