Правительству предложили выдавать деньги россиянам на покупку масок

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Правительству предложили ввести новое социальное пособие для населения на время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

С соответствующим предложением выступила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. Согласно ее инициативе, новое пособие должно быть направлено на помощь населению в обеспечении необходимых средств индивидуальной защиты: масок и перчаток.

В связи с распространением COVID-19 многие регионы ввели так называемый масочный и перчаточный режимы. Гражданам предписано появляться в общественных местах исключительно в масках и перчатках, однако далеко не все имеют финансовые возможности, чтобы обеспечить себя данными средствами индивидуальной защиты в необходимом количестве.

По мнению Волынец, размер нового пособия должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в данном конкретном регионе из расчета минимум одна маска на человека в день. Пособие предполагается выплачивать ежемесячно вплоть до окончания эпидемии COVID-19.

В исключительных случаях данные выплаты предложено заменить бесплатной выдачей масок и перчаток населению страны, пишет RT.