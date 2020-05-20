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Сотрудница МВД без маски и перчаток составила протокол за их отсутствие

18:15 20.05.2020
Стоп-кадр из видео

В Казани сотрудница МВД без средств индивидуальной защиты составила на мужчину протокол за отсутствие маски и перчаток. 

Видеозапись с места задержания опубликована в соцсетях. Как утверждает автор видео, его остановили около рынка на улице Голубятникова — мужчина находился на улице без маски и перчаток. В то же время сотрудница МВД, составлявшая протокол, была без средств защиты: девушка стянула маску с лица и не надела перчатки.

В управлении МВД России по городу проводится служебная проверка в отношении сотрудницы, которая без средств индивидуальной защиты оформляла процессуальные документы в отношении правонарушителей. По результатам служебной проверки на нее будет наложено дисциплинарное взыскание, сообщает «БИЗНЕС Online».

Темы: Коронавирус, Казань, МВД России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.05.2020, 00:26
Гость: Девочка всего лишь не надела маску и перчатки,

и ей за это надо ногу прострелить?! М.б. не надо столь сурово, достаточно просто из органов уволить? Или для полицаев отстранение от кормушки страшнее, чем стать калекой?
21.05.2020, 00:23
Гость: Ну, Чубайс ведь не просто так языком шлепает,

ему за это г-во зарплату платит, более миллиарда в год.
21.05.2020, 00:13
Гость: Даже страшно представить , как страна жила бы без этого

Ну, вот барышня в погонах и продемонстрировала, что все эти "средства защиты" нахрен никому не нужны, кроме как для дрессировки "черни".
Все комментарии (14)
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