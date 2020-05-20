Сотрудница МВД без маски и перчаток составила протокол за их отсутствие

18:15

В Казани сотрудница МВД без средств индивидуальной защиты составила на мужчину протокол за отсутствие маски и перчаток.

Видеозапись с места задержания опубликована в соцсетях. Как утверждает автор видео, его остановили около рынка на улице Голубятникова — мужчина находился на улице без маски и перчаток. В то же время сотрудница МВД, составлявшая протокол, была без средств защиты: девушка стянула маску с лица и не надела перчатки.

В управлении МВД России по городу проводится служебная проверка в отношении сотрудницы, которая без средств индивидуальной защиты оформляла процессуальные документы в отношении правонарушителей. По результатам служебной проверки на нее будет наложено дисциплинарное взыскание, сообщает «БИЗНЕС Online».