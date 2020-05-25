На ком воспитывать школьников - на Полевом или Солженицыне?

14:26

Евгений Спицын: «Если из школьной программы убирают Бориса Полевого, а детям впаривают Солженицына, то какой патриотизм можно воспитать подобным образом?»



Фото с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон "Об образовании в Российской Федерации". Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента в четверг, 21 мая.

Как следует из предложения президента, воспитание обучающихся должно осуществляться "на основе включаемых в соответствующую образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утвержденнаемых образовательными организациям".

Известно, что во время реформирования образования в России школа превратилась в место, где "предоставляют услуги", собственно, именно это наряду с низкими зарплатами сказалось и на понижении статуса учителя, по сравнению с тем местом в обществе, которое занимал человек с этим призванием в советской системе.

Воспитание также было выброшено "за поля" потому, что в новой России идеология, без которой воспитание невозможно, считалась запрещенной, это было даже прописано в Конституции. Впрочем, недавно Путин назвал новой идеологией "патриотизм", да и Конституцию решено обновить, и инициатива с введением воспитательной составляющей показывает, что от слов государство переходит к делу. В чем отличие той идеологии, которая воспитывала в СССР, и сегодняшней – патриотизма?

Соавтор проекта об образовании "Последний звонок", советник ректора МПГУ Евгений Спицын в интервью Накануне.ru поделился своим мнением насчет нововведения президента и оценил шансы на успех программы по воспитанию.

– Евгений Юрьевич, глава государства собирается вернуть в образование воспитательный элемент, как это было в советской школе. Как оцениваете шансы на успешность такой инициативы?

– Понятно, что в СССР воспитание и обучение – это были две составные части единой образовательной системы. Потом, действительно, воспитательную функцию из образования стали потихоньку выдавливать, говорить о том, что школа – это прежде всего "сфера услуг", которая дает всего лишь знания. И в данном случае – клиент всегда прав, школа должна подстраиваться под заказ потребителя, под его вкусы и желания. Это "ноу-хау" было закреплено и в законодательных актах, но это даже не самое страшное. А самое страшное в том, что это стало насаждаться в учительской среде. Причем насаждаться довольно топорно и агрессивно, прежде всего руководящими структурами региональных министерств и департаментов образования. Все это транслировалось потом на руководителей образовательных учреждений, а те, в свою очередь, давили на свои педагогические коллективы.

Формально существовал институт классных руководителей, но главной их функцией стала не воспитательная работа в традиционном понимании, а лишь информирование родителей о тех или иных мероприятиях, сбор денег на праздники, за охрану, ремонт и турпоездки. Учитель в данном случае превратился в такого бухгалтера.

Потом власти "очухались", заявили, что надо вернуть воспитательную составляющую в систему образования. Подумывали даже создать институт тьюторов, которые будут заниматься внеклассной воспитательной работой, но этот институт не прижился по разным причинам. И потом решили вернуть классным руководителям те функции, которые у них изначально были. Более того, за выполнение подобного рода функций даже установили президентскую надбавку, и между учителями началась "грызня" за классное руководство.

Естественно, в данных условиях их волновало не выполнение обязанностей, к которым они чувствовали способность, а именно эта надбавка, потому что помимо "президентской" надбавки, существовали и региональные, в разных регионах они варьировались и где-то достигали довольно существенной суммы.

– Может ли воспитание существовать без идеологии, и как сегодня, когда идеологии нет, это осуществить?

– Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя, когда ученик по телевизору, по радио, в интернете или еще где-то видит одно, а ему учитель вещает другое, то у него начинается такая "шизофрения", расщепление личности в легкой форме. К сожалению, у нас учителя куда менее авторитетны, чем другие источники информации. Поэтому "воспитательная функция" от учителей, наоборот, воспринимается учащимися как некая обязаловка и порождает всеобщее желание "сделать вопреки".

Дело ведь не только в том, чтобы вернуть законодательно воспитательную функцию в школьное образование, вот мы обяжем учителей воспитывать, но ведь зачастую порядочные учителя, которые по совести выполняют свою работу и любят детей, будут некими "белыми воронами" в том информационном пространстве, где огромное количество антивоспитательного контента. Трудно сказать, во что это на самом деле выльется.

Я боюсь, что наша чиновничья братия для того, чтобы отчитываться наверх о том, как все прекрасно исполняется на местах, воспользуется бумажной волокитой, что увеличит бюрократическую нагрузку на учителей, которые вынуждены будут писать ежеквартальные отчеты о том, какие мероприятия они провели.

Зачастую за этими отчетами будет стоять не реальная работа, а "отписки", где они либо будут раздувать до небес какое-то мероприятие, которое по факту не отличалось масштабностью, или будут "высасывать из пальца", выдумывать что-то, лишь бы администрация школы не дала втык, не забрала надбавку и не пригрозила какими-то карами за то, что не выполняется распоряжение министерства или законодательные нормы, указания президента. Чиновники могут извратить все до неузнаваемости и сделать крайними опять учителей. Весь вопрос стоит в системе.

А что касается идеологии, то она сегодня есть, как это ее нет? Если учеников с первого класса заставляют делать личное "портфолио" достижений, если постоянно говорят о том, что ты должен расти в индивидуальном плане, везде "я, я, я" – вот это и есть идеология буржуазного эгоцентризма, абсолютно ложно понятых прав ребенка и человека.

А школа – это ведь коллективное творчество, там есть определенные нормы и установки, есть правила поведения, ты должен подчиняться этим правилам, разумным правилам.

Что такое свобода? Это осознанная необходимость. То есть ты должен ограничивать свои хотелки тем, что существуют желания и других представителей общества, тех же учителей, твоих одноклассников. А у нас все перевернули с ног на голову и потом говорят, что школа должна быть праздником для ребенка. Каким праздником? Кто вам это сказал?

Господин Асмолов и компания проповедуют, что школа – храм, где нужно создать самые благоприятные условия для воспитания якобы творческой личности. Ничего подобного! Школа – это тяжелая каждодневная работа, там надо приучать с "младых ногтей" к труду, к тому, чтобы добиваться результатов. Да, тяжело, да, не всегда получается. Учитель в данном случае должен выступать как старший товарищ, как наставник, как человек, который тебе помогает в освоении "гранита науки", а не развлекает тебя и не водит по фабрикам мороженного или "Пепси-колы".

– Бывает ли, что воспитательная работа подменяется именно подобного рода "путешествиями"?

– Я еще когда работал директором школы, у нас очень часто классные руководители вместо того, чтобы отвезти детей в Петрищево, в музей Зои Космодемьянской, или, например, в исторический музей или музей Революции, водили детей на фабрики мягкой игрушки, на фабрики мороженого, на фабрики "Пепси-колы". Какое это имеет отношение к воспитанию или патриотизму? Максимум – воспитание людей для общества потребления, не больше. Вот эта идеология и есть.

Если ты начнешь приучать ребенка к исполнению норм или обязанностей перед государством – тебя воспримут в штыки. Найдется и родительница, которая начнет таскать по инстанциям. Педагог сегодня зависит от различных "карт образования" буквально вплоть до увольнения и потом работу он уже не найдет, потому подстраивается под систему и угождает маленьким "потребителям". А учитель-раб никогда не воспитает свободного ученика, он будет воспитывать себе подобных.

– Президент недавно говорил, что наша идеология – это патриотизм.

– Что касается идеологии патриотизма, то любовь к Родине – естественное чувство человека, его отдельно не воспитывают, уроки истории и литературы дают достаточно для формирования такой любви, патриотизм не надо навязывать.

Но тут, как писал Высоцкий, "значит, нужные книжки ты в детстве читал". А если у нас убирают из школьной программы Бориса Полевого "Повесть о настоящем человеке", а вместо него детям впаривают Солженицына, я представляю, какой патриотизм можно воспитать на подобных авторах и их книжках. А подобных примеров масса. В итоге это будет антипатриотизм, это будет ненависть к своей стране, и никакие меры президента по возвращению воспитания в образование Родину не спасут.

Автор: Елена Темнова