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Попова предупредила о сохранении масочного режима на один-два месяца

18:58 25.05.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Еще один-два месяца россияне будут вынуждены соблюдать масочный режим. Об этом объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам главы ведомства, с вирусом «придется жить долго».

«С вирусом нам придется жить долго. И, вероятно, если мы говорим о ближайших месяце-двух, то масочный режим нам нужно будет соблюдать, нам придется обязательно выполнять требования по чистоте наших рук, помещений, по спецобработке, обеззараживанию посуды и целый ряд других требований, которые нельзя упусктаь», — сказала она в эфире «России 24».

Попова назвала очевидным тот факт, что COVID-19 не собирается пока уходить. Поэтому, подчеркивает глава ведомства, россияне научились жить с ним. В то же время эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в стране стабилизируется, считает Попова. Она добавила, что власти принимают весь комплекс мер, чтобы сохранить здоровье граждан, поэтому «ежедневное количество вновь регистрирующихся случаев инфицирования снижается».

На данный момент из-за эпидемии во многих регионах РФ действует обязательный масочный режим. Например, в Москве штраф за нахождение в общественном и личном транспорте без маски и защитных перчаток составляет 5 тысяч рублей, а в публичных местах — 4 тысячи рублей. Также с 25 мая в Подмосковье ввели штраф за отсутствие маски в общественном месте.

Темы: Коронавирус, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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26.05.2020, 00:56
Гость: В московской мэрии планируют снять режим

самоизоляции только в середине июня. Ограничения могут продлиться после 31 мая еще на две недели, сообщают «Открытые медиа». Окончательное решение о сроках будет принято на этой неделе.

Информацию подтвердили собеседники из администрации президента, аппарата правительства и мэрии Москвы, а также источник, близкий к московскому оперштабу по борьбе с коронавирусом.

В Кремле считают, что эпидемиологическая ситуация стабилизируется, поэтому пропускной режим, по мнению источника из АП, могут снять ко Дню России 12 июня. Однако это не будет распространяться на москвичей старше 65 лет.

19 мая Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» сказал, что Москва «пока находится в зоне риска». А 25 мая объявил о начале первого этапа смягчения ограничений.
26.05.2020, 00:52
Гость: мнение Лео Бокерия

Пожилым людям необходимы прогулки, и стоило бы разрешить им это делать и ослабить для них режим самоизоляции. С таким призывом в интервью РИА Новости выступил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия.

По его словам, во время эпидемии важно сохранять оптимизм и физическую активность, а свежий воздух обязательно нужен, «это сто процентов». «Я думаю, что это вполне возможно в любых условиях, в любом городе.

ЗЫ. Меня никто не убедит, что люди которые держат взаперти людей старше 65-ти лет и собираются так делать дальше- делают это из благих намерений.
26.05.2020, 00:08
Гость: однозначно

Бороться с вирусом и бороться с собственным народом,совершенно разные вещи!
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