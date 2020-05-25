Попова предупредила о сохранении масочного режима на один-два месяца

18:58

Еще один-два месяца россияне будут вынуждены соблюдать масочный режим. Об этом объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По словам главы ведомства, с вирусом «придется жить долго».

«С вирусом нам придется жить долго. И, вероятно, если мы говорим о ближайших месяце-двух, то масочный режим нам нужно будет соблюдать, нам придется обязательно выполнять требования по чистоте наших рук, помещений, по спецобработке, обеззараживанию посуды и целый ряд других требований, которые нельзя упусктаь», — сказала она в эфире «России 24».

Попова назвала очевидным тот факт, что COVID-19 не собирается пока уходить. Поэтому, подчеркивает глава ведомства, россияне научились жить с ним. В то же время эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в стране стабилизируется, считает Попова. Она добавила, что власти принимают весь комплекс мер, чтобы сохранить здоровье граждан, поэтому «ежедневное количество вновь регистрирующихся случаев инфицирования снижается».

На данный момент из-за эпидемии во многих регионах РФ действует обязательный масочный режим. Например, в Москве штраф за нахождение в общественном и личном транспорте без маски и защитных перчаток составляет 5 тысяч рублей, а в публичных местах — 4 тысячи рублей. Также с 25 мая в Подмосковье ввели штраф за отсутствие маски в общественном месте.