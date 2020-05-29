Можно ли маме злиться на ребенка

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Чувство вины за злость на собственное дитя невыносимо для каждой матери. Но отрицательные эмоции испытывают даже самые любящие и спокойные родительницы.

Вот малыш спокойно играет со своими игрушками, пока мама моет посуду, а через минуту она обнаруживает половину игрушек в унитазе. И перед ней куча грязной посуды, гора грязных игрушек и довольный ребенок, как будто бы специально совершивший проступок. Женщина не выдерживает и шлепает ребенка по попе. Через пару минут она может разрыдаться от бессилия и пообещать себе, что больше этого не повторится. В следующий раз она сдержит злость, а вот потом неприятное чувство вырвется наружу.

Откуда появляется злость



1. Безнадежная ситуация

Маме кажется, что истерику ребенка никак не остановить. И если с двухлетним ребенком можно поговорить, то с младенцем сложно договориться. Когда лекарство выпито, кроха накормлена, но все еще истошно кричит, ее мать впадает в отчаяние. От того, что она не понимает причин крика, появляется страх, что это не закончится. В такую ситуацию может попасть и психически устойчивая женщина, испытывающая беспричинные страхи перед малышом.

2. Усталость

Вымотанная женщина нередко испытывает чувство злости на своего ребенка. Ребенок первые полгода жизни требует беспрестанного нахождения матери рядом. Бессонные ночи, бытовые обязанности между кормлениями чада не оставляют мамочке личного времени. Ситуация усугубляется, если это мать-одиночка, либо женщина, не получающая поддержку мужа и родственников. Она чувствует себя придатком крохи.

Для исправления ситуации рекомендуется выделение времени на личные нужды. Необходимо найти пару часов в сутках, которые женщина посвящает только себе – будет это прогулка, чтение любимой книжки или поход в салон красоты. Отдохнувшая мамочка с радостью будет возвращаться к малышу. Тем, кто воспитывает ребенка самостоятельно, без чьей-либо помощи, стоит пересмотреть необходимость выполнения домашних дел. Приготовив заранее полуфабрикаты, женщина уже будет тратить не так много времени на кулинарию.

3. Незнание причин плохого поведения малыша

Когда ребенок не может сказать, что у него болит, или внезапно начинает проявлять агрессию, его мама теряется. Перебрав все возможные варианты, она начинает думать, что любимое чадо специально пытается манипулировать мамой, или проверяет границы. Появляется раздражение, которое может перерасти в более негативные эмоции.

Вместо того чтобы злиться, женщине следует попробовать понять, почему малыш так делает. Чаще всего дети капризничают от того, что они голодные или хотят спать. Возможно, малышу требуется 10 минут совместных игр.

Фото с сайта pixabay.com

Подавлять злость или нет



Правильная мама может ориентироваться на мнение общества и постоянно подавлять в себе негативные эмоции по отношению к малышу. Казалось бы, женщина не отыгрывается на своем ребенке, не делает его виноватым в своих проступках. Однако любая эмоция при отсутствии выхода начинает накапливаться. Растущее раздражение рано или поздно реализуется вспышкой гнева. Затем женщина будет корить себя, заниматься самобичеванием. Ребенок копирует поведение самого близкого ему человека, и проявляет агрессию на окружающих или на самого себя. Его мама не понимает причин его гнева, злится, но сдерживает эмоции. Раздражение отправляется по новому кругу.

Для того, чтобы злость не копилась, женщине нужно понять, как ее выплеснуть без вреда для окружающих. Гнев является одной из базовых эмоций, он позволяет человеку мобилизоваться и разрядить накопленные эмоции. Когда мама малыша начнет справляться с вспышками гнева, не копя их в себе, ее отношения с малышом станут спокойными и гармоничными.

Как правильно преодолевать негативные эмоции



1. Осознать право на злость

Каждый человек имеет право на эмоции, даже если они негативные. Женщине необходимо признаться себе в том, что она злится. Так же как и радость или огорчение – это просто эмоция. Подавление злости в угоду окружающим не является выходом. И даже самые мудрые и любящие матери испытывают гнев по отношению к собственному ребенку.

Когда мать осознает, что в данный момент она чувствует злость или раздражение, ей нужно подумать о том, что является причиной этого. После осознания причины следует наладить контакт с малышом и правильно передать ему свои чувства.

2. Контакт с ребенком

Важно, чтобы ребенок тоже понял эмоции матери. Ее задача – сказать о своей злости. Донести до ребенка свою злость – это наименее жестокий путь. В противном случае он получит тумаки без понимания причин, или обвинения. А объяснение того, что мама расстраивается от того, что устала, или не понимает его, сделает их ближе. Правильно начинать разговор от себя, например «Я расстроена…», а не «Ты меня расстроил…». Ребенок тоже должен сказать, что его расстроило, даже если его точка зрения и матери не сходится. Контакт должен быть двухсторонним.

Фото с сайта pixabay.com

3. Говорить

Если тон мамы всегда спокойный, независимо от того, испытывает ли она боль или гнев, ребенок не видит разницы. А нотка злости в голосе уже заставит ребенка обратить внимание, ведь до этого от безэмоциональной речи он мог просто уснуть.

4. Не ставить в вину ребенку

Не рекомендуется матери заставлять ребенка чувствовать себя виноватым. Каждый имеет право вести себя так, как хочется, хорошим это кажется окружающим или плохим. Расстраивает мать не ее дитя, а появившаяся ситуация. Вместо того чтобы думать о том, кокой он плохой, малыш будет рассуждать, как можно исправить ситуацию.

5. Научить малыша злиться правильно

Как и мама, ребенок тоже должен корректно выплескивать свою злость. Его матери стоит принять факт право малыша раздражаться и закатывать истерики. Мамина задача – научить выплескивать негативные чувства без вреда для себя, окружающих людей и предметов.

Ребенок должен понять, что гнев и раздражение – полезные качества, они указывают на существующую проблему и показывают, что ее нужно срочно решать. Рекомендуется учить малыша налаживать диалог с оппонентом, предлагать пути решения проблемы злости и раздражения, при необходимости извиняться. Тогда ребенок без труда научится преодолевать конфликтные ситуации.