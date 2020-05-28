Москвичи с 1 июня смогут гулять только по адресу регистрации или прописки

20:44

Власти Москвы уточнили правила прогулок жителей столицы с 1 июня.

Масочный режим сохраняется: во время прогулок необходимо быть в маске, перчатки - по желанию.

Находиться на улице можно будет только по адресу регистрации или прописки, рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк радиостанции «Говорит Москва». Как соблюсти правила, если человек живет в одном райлне города, а зарегистирован в другом, чиновник пояснил на примере.

Например, человек живет в Хамовниках, а зарегистрирован в Бирюлеве. Ему можно гулять в Хамовниках по расписанию своего дома в Бирюлеве.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путимным предложил создать определенный график для прогулок жителей столицы — разный для жителей разных домов, 3 три раза в неделю.