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Москвичи с 1 июня смогут гулять только по адресу регистрации или прописки

20:44 28.05.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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Власти Москвы уточнили правила прогулок жителей столицы с 1 июня. 

Масочный режим сохраняется: во время прогулок необходимо быть в маске, перчатки - по желанию.

Находиться на улице можно будет только по адресу регистрации или прописки, рассказал руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк радиостанции «Говорит Москва». Как соблюсти правила, если человек живет в одном райлне города, а зарегистирован в другом, чиновник пояснил на примере.

Например, человек живет в Хамовниках, а зарегистрирован в Бирюлеве. Ему можно гулять в Хамовниках по расписанию своего дома в Бирюлеве. 

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путимным предложил создать определенный график для прогулок жителей столицы — разный для жителей разных домов, 3 три раза в неделю.

Темы: Коронавирус, Москва, Правительство Москвы
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Комментарии читателей
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29.05.2020, 03:15
Гость: почему бывшим?

Виталий Кличко и сейчас мэр Киева. Кстати, имеет отличные шансы переизбрания на осенних выборах. В Киеве менее 3000 заболевших и порядка 200 умерших от ковида. Ограничений на передвижения по городу нет, метро и городской транспорт запустили с понедельника. Магазины и киоски работают, с понедельника открывают общепит и кинотеатры. Маски обязательны только в транспорте и внутри общественных помещений.
29.05.2020, 03:06
Гость: такиминадо

Где Вы увидели свободных людей (да ещё пафосным капслогом:)?
Вот это стадо покорных деградантов, пасущихся по расписанию в намордниках и вызывающих исключительно брезгливую жалость?
29.05.2020, 01:28
Гость: Шило

.Александра,Александра, этот город наш с тобою...три раза в неделю, по два часа!
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