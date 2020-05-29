]]>
]]>
Главная В России Новости

Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы 24 июня

22:12 29.05.2020
© KM.RU, Стоп-кадр видео
© Стоп-кадр видео
Материалы по теме:

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 24 июня 2020 года в 10 часов по московскому времени в Москве на Красной площади и в других российских городах будет проведен военный парад с привлечением вооружения и военной техники, говорится на сайте Кремля.

В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в 22 часа по местному времени в Москве и в других городах Российской Федерации будет дан артиллерийский салют.

Указам президента этот день - среда 24 июня 2020 г. -  объявляется нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы. 

Темы: Владимир Путин
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.05.2020, 02:07
Гость: Я Битаров

Не объявил, а подписал. А не принесли бы - не подписал. Вот так.
30.05.2020, 01:48
Гость: Беглый

Власть просто утратила связь с реальностью.
Неделя "выходных " потом два месяца якобы самоизоляции и вот опять!
30.05.2020, 00:38
Гость: Скептик

А он с Собяниным согласовал?
Все комментарии (6)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации