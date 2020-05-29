Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы 24 июня

22:12

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому 24 июня 2020 года в 10 часов по московскому времени в Москве на Красной площади и в других российских городах будет проведен военный парад с привлечением вооружения и военной техники, говорится на сайте Кремля.

В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в 22 часа по местному времени в Москве и в других городах Российской Федерации будет дан артиллерийский салют.

Указам президента этот день - среда 24 июня 2020 г. - объявляется нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы.