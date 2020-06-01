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Детский омбудсмен предложила Путину реформировать систему органов опеки

15:32 1.06.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила президенту РФ Владимиру Путину о необходимости реформы органов опеки. Об этом она сказала на встрече с российским лидером, приуроченной к Дню защиты детей, передает пресс-служба Кремля.

По словам Кузнецовой, проверки, которые проводятся аппаратом уполномоченного в регионах, подтверждают системный сбой в работе органов опеки. Она добавила, что количество жалоб на работу органов опеки увеличилось на 23%.

«Более того, прокурорские проверки, работа следственных органов, также дают основания полагать о наличии системных сбоев. Мы предлагаем не ограничиваться точечными мерами или некоторыми мерами фрагментарного характера, а реформирование системы органов опеки и попечительства», — сказала она.

О необходимости реформы института опеки детский омбудсмен заявляла еще летом 2019 года. Кузнецова отмечала, что рабочая группа при Минпросвещения России бездействует.

Темы: Россия, Дети без родителей и проблема усыновления в России, Дети, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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01.06.2020, 17:18
Гость: Евгений В

В органах власти сбой везде. Основная причина: не профессионализм, меркантильность, лизоблюдство, не порядочность и бесчестите. При существующей социально-политической системе и при этой власти иного и быть не может. Во власти РФ нет ни одного настоящего государственника. Был бы Сталин, эти все за все свои деяния давно бы лес валили, если не хуже.
01.06.2020, 17:01
Гость: Помним, помним, как эта...

в Финляндии постоянно ошивалась и налаживала торговлю в России!
01.06.2020, 16:29
Гость: задолбали реформаторы

а реформирование системы органов опеки и попечительства», — сказала она.

Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2020/06/01/vladimir-putin/874259-detskii-ombudsmen-predlozhila-putinu-reformirovat-sistemu-
Поломали все, 30 лет разобраться не могут.
Все комментарии (5)
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