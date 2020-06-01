Детский омбудсмен предложила Путину реформировать систему органов опеки

15:32

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила президенту РФ Владимиру Путину о необходимости реформы органов опеки. Об этом она сказала на встрече с российским лидером, приуроченной к Дню защиты детей, передает пресс-служба Кремля.

По словам Кузнецовой, проверки, которые проводятся аппаратом уполномоченного в регионах, подтверждают системный сбой в работе органов опеки. Она добавила, что количество жалоб на работу органов опеки увеличилось на 23%.

«Более того, прокурорские проверки, работа следственных органов, также дают основания полагать о наличии системных сбоев. Мы предлагаем не ограничиваться точечными мерами или некоторыми мерами фрагментарного характера, а реформирование системы органов опеки и попечительства», — сказала она.

О необходимости реформы института опеки детский омбудсмен заявляла еще летом 2019 года. Кузнецова отмечала, что рабочая группа при Минпросвещения России бездействует.