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Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

11:50 3.06.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству изучить практику применения нормативных актов, принятых с целью борьбы с коронавирусом, на соблюдение прав и интересов граждан. Документ уже размещен на сайте кабмина.

Соответствующее поручение дано Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору. Им нужно будет проверить применение «коронавирусных» нормативно-правовых актов, в том числе принятых властями Москвы, с точки зрения соблюдения прав человека.

Ведомства должны отчитаться о проделанной работе в срок до 8 июня. Также вышеназванные министерства обязаны обеспечить информационное сопровождение этой работы.

В Москве с 30 марта введен всеобщий режим самоизоляции, принятый согласно указу мэра города Сергея Собянина. Власти столицы ввели за его нарушение административную ответственность, внеся статью 3.18.1 в КоАП Москвы. За нарушение грозят штрафы в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

Вскоре режим самоизоляции был распространен на всех граждан, также была внедрена система цифровых пропусков. С тех пор в столице разрешение на перемещение необходимо получать всем, кто передвигается на личном или общественном транспорте.

За все время наблюдений в России было выявлено 432,2 тысячи случаев заражения COVID-19. За этот период скончались более пяти тысяч человек, выздоровели почти 196 тысяч пациентов.

Темы: Коронавирус, Михаил Мишустин, Россия, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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03.06.2020, 20:43
Гость: Бобориха

Ну полчаса как-нибудь продержишься в маске и перчатках...
03.06.2020, 19:01
Гость: Добрый селянин

Маска провоцирует бронхит и астму, а перчатки - дерматоз кожи рук, переходщий в экзему. Пережил. Не дай коронавирус.
03.06.2020, 18:59
Гость: IgS

повторю комментарий: КМ заедает частенько.

Мишустин прав.

Самое страшное у власти это активный дурак. Назначен он был пассивным... а вот почему его мы избрали потом - вопрос . Москва - никто из моих знакомых ни сам за это ... не голосовал.
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