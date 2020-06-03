Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

11:50

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству изучить практику применения нормативных актов, принятых с целью борьбы с коронавирусом, на соблюдение прав и интересов граждан. Документ уже размещен на сайте кабмина.

Соответствующее поручение дано Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору. Им нужно будет проверить применение «коронавирусных» нормативно-правовых актов, в том числе принятых властями Москвы, с точки зрения соблюдения прав человека.

Ведомства должны отчитаться о проделанной работе в срок до 8 июня. Также вышеназванные министерства обязаны обеспечить информационное сопровождение этой работы.

В Москве с 30 марта введен всеобщий режим самоизоляции, принятый согласно указу мэра города Сергея Собянина. Власти столицы ввели за его нарушение административную ответственность, внеся статью 3.18.1 в КоАП Москвы. За нарушение грозят штрафы в размере от 4 до 5 тысяч рублей.

Вскоре режим самоизоляции был распространен на всех граждан, также была внедрена система цифровых пропусков. С тех пор в столице разрешение на перемещение необходимо получать всем, кто передвигается на личном или общественном транспорте.

За все время наблюдений в России было выявлено 432,2 тысячи случаев заражения COVID-19. За этот период скончались более пяти тысяч человек, выздоровели почти 196 тысяч пациентов.