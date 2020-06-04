Дети не для бедных: чиновник приказал забрать детей у многодетной семьи из-за жалобы на прохудившуюся крышу

12:14

Детей силой изъяли не по решению суда, а на основании приказа местного князька



Стоп-кадр из видео в YouTube

Только недавно уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным пожаловалась на работу органов опеки, как разыгравшаяся трагедия в поселке Тюльпанный Домбаровского района Оренбургской области всколыхнула страну - ювенальные палачи отобрали у многодетной семьи четверых из пяти детей.

Притом изъяли их не по решению суда, а на основании приказа чиновника, местного князька, который думает, что имеет право решать, кому воспитывать детей, а кому - нет.

Единственным основанием для того, чтобы ворваться в дом и силой вырвать ребенка из рук матери стало постановление главы района, вынесенное в связи с бедностью семьи и «с риском обрушения потолка в их жилище».

Для понимания, как проходит в России процесс «изъятия детей» из бедных семей, можете посмотреть сами.

Сама история произошла 27 мая. Как уже рассказали СМИ, больше двух лет назад взрослые купили дом в отдаленном поселке района за счет маткапитала. Но семья там в итоге не жила - уехала в Орск. В городе не сложилось, приехали в деревню, где глава семейства устроился на ферму водителем, а супруга - дояркой. Только, когда вернулись, строение находилось в аварийном состоянии.

Глава семейства неоднократно обращался в официальные инстанции. Однако вскоре к семье пришли органы опеки с полицейскими и силой забрали несовершеннолетних.

Правоохранители посчитали дом опасным для проживания в нем детей.

Важно, что малышей забрали без решения суда и участия судебных приставов. Только на том основании, что семья бедная и в доме были строительные дефекты. Из-за них потолочное перекрытие здания могло обрушиться, а это могло нанести вред здоровью детей.

Теперь же вообще поднимается вопрос о том, как в многодетной семье воспитывались несовершеннолетние, будет решаться вопрос об ограничении родительских прав.

Вот такая логика в коронакризис: потерял работу, не смог сделать ремонт, не имеешь право на воспитание - пусть дети живут в детдоме, а то у уголовников в АУЕ недобор.

Самое ублюдочное в этой истории то, что глава администрации специально пошел на вырывание детей из семьи за 4 дня до того, как те должны были начать получать «путинские выплаты».

Семье, как минимум, полагалось 50 тыс. рублей за детей до 15 лет, а также по 7590,5 рублей на каждого в возрасте с 3 до 7 лет, выплаты до 3-х лет.

То есть уже сегодня семья могла бы сделать пусть недорогой, но ремонт своего жилища. Но это ведь их надо оформлять, им надо платить - проще ведь лишить, и дело с концом.

«Мы попросили помощи у власти выделить деньги на ремонт крыши дома. Нам отказали, потому что в 2017 году мы получили материнский капитал. После этого к нам приехали органы опеки и забрали детей. Мне сказали, что надо выселиться со своими детьми и проехать в больницу, а потом переехать в реабилитационный центр. Они меня в угол зажали! Четверо сотрудников отнимали у меня детей. Как они там выглядят и что делают - я даже не знаю. Меня не пускают к ним», - рассказала мама детей Алена.

Иное мнение у чиновников - официальный телеграм-канал правительства региона сообщает, что семье уже выделяли матпомощь в 100 тысяч рублей, чтобы привести жилье в порядок, однако этого не было сделано.

И тут вопрос: если деньги на семью выделялись, но они их не увидели, то где деньги? По словам матери детей, вместо помощи к ним пришла соцзащита.

Губернатор поручил детально разобраться в ситуации.

Впрочем, с этим вопросом, как и вообще с законностью решения об операции по отрыву детей от семьи, сейчас будут разбираться следователи Следственного комитета, а также главный редактор RT Маргарита Симонян, которая уже пообещала «сладкую жизнь» чиновникам.

«Разбираемся с дикой историей в Оренбурге, где четверых детей силой забрали из семьи, потому что прохудилась крыша. Вместо того, чтобы помочь людям починить крышу. Если все действительно так, прямо вот костьми лягу, чтобы виновных показательно наказали. Новая мода изымать детей из-за бедности - позор страны», - высказалась Маргарита по этому вопросу.

И, зная взрывной характер Марго, там сейчас земля под ногами у чиновников гореть будет. Особенно учитывая, что местные как один говорят, что семья была хотя и бедная, но вполне нормальная.

Сосед семьи, у которой сотрудники правоохранительных органов силой забрали у матери детей, рассказал об условиях, в которых они жили. По словам Азамата, у которого отец семейства работал на сенокосе, все было нормально.

«Детей забрали, думаю, ни за что. Вода есть в доме, все нормально. Семья порядочная. А так все нормально. Они иногда у меня работали. Отец сам работал, у меня лично. Дети играли вот тут. У них велосипед, игрушки есть. Хотелось бы лучше, конечно. Ничего удивительно нет. Конечно, хотелось бы, чтобы лучше было. Работы в поселке особо нет. Так, сенокос, коров содержат. Жена его коров доила здесь у нас», - рассказал сосед журналистам.

Подтвердили это и другие соседи.

Зато у чиновников есть своя правда: несмотря на то, что медицинские осмотры дети проходили постоянно, и вопросов не возникало, семье припомнили, что мать не пускала врачей в дом, а у детей «были признаки телесных повреждения». Напомним, речь идет о деревне, где папа и мама работают на ферме, плюс глава семейства подрабатывал у соседей, а детвора носится по улице и гоняет на велосипедах. То есть ссадины и синяки там обеспечены.

Теперь у семьи есть шанс - огласка, подключение федеральных СМИ, депутатов, губернатора не дадут просто по произволу чиновников забрать детей. Вот только тут жутко даже не от методов, а от самого прецедента.

Даже если глава не врет, деньги выделялись, а родители были плохими, сам факт того, что без решения суда, просто по указке чиновника, к тебе в дом приходит толпа с полицией и силой отнимают самое дорогое - твоих детей, - вызывает жуть.

То есть, если чиновнику захочется «отжать» чей-то магазин, ферму или пекарню (давайте честно, таких у нас хватает - только недавно завели уголовное дело против бежавшей в Британию бывшей главы Нижнего Новгорода за взятку в 79 млн рублей), либо ты недоволен тем, что деньги, выделенные на дорогу, благоустройство, водоканал и так далее, осели в чьем-то кармане, или просто твое не понравилось или ты случайно нагрубил троюродному брату жены, то тут же к тебе явятся каратели и - по поводу или без - заберут детей.

Сказать, что это беспредел - не сказать ничего. Беспредел с далеко идущими последствиями, ибо одно дело - скрутить мать, и другое - нарваться на отца, способного взять вилы да устроить боевые действия, поднять соседей, а то и всю деревню или даже город, как было в Саратове, где спецназу пришлось отбивать маньяка-педофила.

Или чиновник, который вырвет детей из рук в глазах отцов, будет выглядеть по-иному?

Юристы Общественного уполномоченного по защите семьи уже пишут заявления о возбуждении уголовных дел в отношении всех участников этой карательной операции и властей поселка Тюльпанный Домбаровского района.

На самом деле, посадить ретивых ювенальщиков или хотя бы выгнать их с работы - в интересах самой власти: если народ не увидит справедливости даже в таких случаях, ему остается только вариант взяться за вилы.