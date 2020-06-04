Масочный режим в Москве может быть сохранен как минимум до середины осени

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Масочный режим в Москве может сохраняться до середины осени. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью агентству ТАСС.

По его словам, сроки продления масочного режима будут зависеть от времени появления массовой вакцины, которая ожидается в период с октября 2020 до февраля 2021 года. Ожидается, что первые партии будут получены уже в октябре.

Ранее мэр Москвы пообещал удалить всю информацию, которую передали москвичи в рамках работы приложения "Социальный мониторинг". По его словам, использование данной информации возможно в чрезвычайных ситуациях. В обычной жизни ее использование может расцениваться как нарушение прав граждан.