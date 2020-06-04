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Масочный режим в Москве может быть сохранен как минимум до середины осени

09:59 4.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com
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Масочный режим в Москве может сохраняться до середины осени. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью агентству ТАСС.

По его словам, сроки продления масочного режима будут зависеть от времени появления массовой вакцины, которая ожидается в период с октября 2020 до февраля 2021 года. Ожидается, что первые партии будут получены уже в октябре.

Ранее мэр Москвы пообещал удалить всю информацию, которую передали москвичи в рамках работы приложения "Социальный мониторинг". По его словам, использование данной информации возможно в чрезвычайных ситуациях. В обычной жизни ее использование может расцениваться как нарушение прав граждан.

Темы: Коронавирус, Москва, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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04.06.2020, 17:55
Гость: Чел

Черт с ней с маской, она лично мне не особо мешает. Надоело цифровые пропуска на каждый чих выписывать.
А потом вот была ерунда. Как раз перед началом режима самоизоляции начал ставить коронку на зуб. Врач половину работы сделал, а тут бац и по указу Собянина объявлено, что к стоматологу можно ходить только по острой боли. Но у меня ничего не болело, просто работу врачу нужно было окончить, а низзя.
И таких едва ли не половина клиентов этой клиники оказалась. Хорошо хоть, что там администрация всего с неделю этому указу следовала, а потом клиника продолжила прием, только втихаря. Но вот причину каждый раз приходилось для цифрового пропуска изобретать на случай, если ментам попадешься не в положенном месте. Утомило!
Да и вообще, это дико неудобно, что фактически из дома без спросу у Собянина никуда нельзя отлучится, кроме как на работу. Но ведь по жизни всегда масса всяких дел возникает. Нужно поехать туда или сюда и каждый раз, как дите у родителей отпрашиваешься. А не оформишь пропуск, то можно налететь на штраф - меня лично пару раз проверяли.
04.06.2020, 17:26
Гость: Зоя

Власть РФ, как бульдозер, проталкивает свою "массовую вакцину". Даже додумалась штрафовать за отказ от нее!
Не вакцина это вовсе, это понятно уже из того, что ее "создали" за 4 месяца.
Вместо 5 лет по правилам.
И штрафы, опять же, подтверждают, что вводить людям будут НЕ ВАКЦИНУ.
А что?
04.06.2020, 17:20
Гость: после голосования по Конституции его снимут

Это тонкий юмор или толстый троллинг?
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