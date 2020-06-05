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«Старые люди – никому не нужны, старые люди – обуза для страны»

17:59 5.06.2020 , Антон Крайний

Музейщики считают безнравственным и бесчеловечным заявление министра культуры о запрете на работу в музеях людям 60+

Кадр из «Стариков-разбойников» с сайта kino-teatr.ru

«Старые люди – никому не нужны, старые люди – обуза для страны! После тридцати для вас двери закрываются – смена поколений это называется», - спел в 2008-м лидер группы «Центр» Василий Шумов. И попал в самую точку. Попробуйте устроиться на работу, если вам за 40 и вы являетесь первоклассным специалистом в своей области! Рекрутеры автоматически будут вас отсеивать по возрастному цензу, а ваши способности ровным счетом никого не интересуют.

Возможно, у кого-то есть иллюзия, что всё не так хотя бы сфере культуры. В конце концов, всегда же ценились мудрые старцы – наставники молодежи. Но не будем наивными. Вот вам свежий пример: только что пришла скорбна весть о кончине замечательного актера Михаила Кокшенова. Откроем его фильмографию и увидим, что свою последнюю роль он сыграл 13 лет назад. В чем тут причина? А дело в том, что воплощаемый им на экране образ симпатичного проходимца, который сдерет с тебя три шкуры, но в беде не бросит, нынче не востребован, потому что на экранах нас тщатся рассмешить шаблонные недотепы-полицейские и бесформенные прыщавые блогеры.

Гениальная Татьяна Доронина сыграла свою последнюю роль в далеком 1985 году в фильме «Валентин и Валентина». Конечно, выбор в пользу театра ей был сделан сознательно, но он говорит не в пользу современного отечественного кинематографа. Да и из театра, как мы помним, ее недавно буквально выдавили…

Проблема оставшихся не у дел стариков поднималась еще в советское время. Но, если вы помните, герои «Стариков-разбойников» Эльдара Рязанова хотели работать, имея солидный социальный статус и гарантированную пенсию. Да и смотрительницы в музее в этом же фильме были дамами преклонного возраста.

А ныне министр культуры Ольга Любимова в открытую заявила: в музеях можно работать людям не старше 65 лет. В холодных регионах возраст таких сотрудниц вообще не должен превышать, по ее мнению. 60-ти лет.

Получается странная ситуация: пенсионный возраст повышаем. А возможности подработать людям, чтобы дотянуть до этих годов, искусственно ограничиваем.

Объясняется это благородными мотивами – заботой о том, чтобы старики не заразились коронавирусом. Но мы привыкли к тому, что ковид все спишет – и уже как-то даже не удивляемся…

На это же указала в интервью «Росбалту» и экс-сотрудница Пушкинского музея Дарья: «Ничего неожиданного в словах министра нет: это „новая нормальность“. Следующими, после смотрителей, ненужным балластом станут молодые из других специальных отделов, потому что никаких массовых посетителей и уж экскурсионных групп теперь точно не будет. Опасно, вирус! Эрмитаж сейчас закрыт, зато „Макдональдс“ работает, и у его дверей бурлит жизнь. В этом вся идея: потихоньку вынуть кирпичики из фундамента, на котором плохо держится не очень прочная, антикварная классическая культура. Когда, наконец, рухнет — избавит от лишних нагрузок на бюджет».

Музейщики справедливо возмущаются, что войну старикам уже давно объявили в вузах, отказываясь продлевать трудовой договор профессорам преклонных годов. «Осталось распространить запрет на занятость всех работников культуры старше 65 лет: артистов, режиссеров, художников, директоров театров, музеев, вузов, - заметила в интервью «Росбалту» член общественного объединения «Дом музеев» Эмма Громова. - И тогда трудоустроят многих розовощеких недоучек-бакалавров с разных новых странных арт-кафедр, возникающих часто при торговых центрах. Наконец-то инфляция культуры в России официально будет признана на уровне власти».

Борясь со стариками в музеях, наша новоявленная «культурная элита», ставит под удар идею преемственности и плодит Иванов, не помнящих родства. «Как правило, смотрители в музеях — это или бывшие учителя, или люди, для которых слово „культура“ не пустой звук, - считает Тамара Минина (Буковская) из Всероссийского музея А.С. Пушкина. – Если дело дойдет до научных сотрудников, то вместе со „старьем“ выметается и смысл музейной деятельности — сохранение культурной памяти в поколениях, достойное и благородное менторство, огромный накопленный запас знаний, почерпнутый старшими еще до Википедии. Напоминаю, возраст большинства директоров музеев, кажется, именно 60+».

Бывшая сотрудница одного из петербургских музеев Наталья посетовала, что такие, как она, стали балластом: «Какие молодые люди согласятся занять места смотрителей, учитывая невеликую зарплату и при этом ответственность за материальные ценности? Заявление министра культуры считаю безнравственным и бесчеловечным».
 

Темы: Культура и искусство в России, Музеи в России, Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.06.2020, 20:17
Гость: Ты чё?

Какое пугало? - это были святые годы и святые люди.
05.06.2020, 20:15
Гость: Баба

Придут молодые еще более дерзкие глядя на то как у их предшественников все шло как по маслу….
05.06.2020, 20:15
Гость: А ведь так было 30 лет разад.

***
От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит, как хозяин
Необъятной Родины своей.
Всюду жизнь и вольно и широко,
Точно Волга полная, течет.
Молодым – везде у нас дорога,
Старикам – везде у нас почет.
***
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