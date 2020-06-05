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Ушел из жизни знаменитый актер Михаил Кокшенов

14:00 5.06.2020
Комедийный актер Михаил Кокшенов скончался 5 июня
Кадр с сайта kino-teatr.ru

Комедийный актер Михаил Кокшенов скончался 5 июня в возрасте 82-х лет.

Актер так и не оправился от последствий инсульта, перенесенного в 2017-м. Об уходе артиста, не вдаваясь в подробности, сообщила поэтесса Любовь Воропаева. В последнее время Кокшенов проходил реабилитацию в одном из лечебных центров Подмосковья. О времени и месте прощания с артистом будет сообщено дополнительно.

Михаил Кокшенов прославился своими ролями обаятельных пройдох в комедиях Леонида Гайдая. Снимался в картинах «Не может быть», «Спортлото 82», «Частный детектив или Операция кооперация» и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».
 

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Комментарии читателей
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05.06.2020, 19:30
Гость: Все вспоминают

"Женю, женечку...", фильмы Гайдая, а как он здорово сыграл в "Хозяине тайги"!! Очень яркая запоминающаяся роль!
05.06.2020, 18:51
Гость: москвичка

Актер хороший,а человек не очень.Регулярно на Бауманском рынке(до обрушения ) ходил и соленья у тётенек на халяву цыганил.Нахально так,некрасиво,ему не отказывали,но смотреть было всегда стыдно.
05.06.2020, 18:27
Гость: он ушел

Очень жаль Кокшенова.А как ему удавались роли простых парней,так не сыграет никто.
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