Ушел из жизни знаменитый актер Михаил Кокшенов

14:00

Комедийный актер Михаил Кокшенов скончался 5 июня в возрасте 82-х лет.

Актер так и не оправился от последствий инсульта, перенесенного в 2017-м. Об уходе артиста, не вдаваясь в подробности, сообщила поэтесса Любовь Воропаева. В последнее время Кокшенов проходил реабилитацию в одном из лечебных центров Подмосковья. О времени и месте прощания с артистом будет сообщено дополнительно.

Михаил Кокшенов прославился своими ролями обаятельных пройдох в комедиях Леонида Гайдая. Снимался в картинах «Не может быть», «Спортлото 82», «Частный детектив или Операция кооперация» и «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».

