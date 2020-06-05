Рособрнадзор не исключил тестирование школьников на коронавирус перед ЕГЭ

13:10

В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на коронавирус.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

При этом в пресс-службе отметили, что «возможность использования экспресс-тестов в пунктах проведения экзаменов прорабатывается. Решение пока не принято».

Напомним, пробные ЕГЭ пройдут 29 и 30 июня. Как заявили в Минпросвещения, в эти дни будет проведена проверка системы на готовность к выполнению рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора. Основная сдача экзаменов начнется с 3 июля. В текущем году предусмотрена вторая волна сдачи экзаменов (3, 5, 7 и 8 августа) для тех, кто не смог принять участие в июле.