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Рособрнадзор не исключил тестирование школьников на коронавирус перед ЕГЭ

13:10 5.06.2020
Фото Максим Денисов с сайта mos.ru
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В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) могут появиться экспресс-тесты на коронавирус.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

При этом в пресс-службе отметили, что «возможность использования экспресс-тестов в пунктах проведения экзаменов прорабатывается. Решение пока не принято».

Напомним, пробные ЕГЭ пройдут 29 и 30 июня. Как заявили в Минпросвещения, в эти дни будет проведена проверка системы на готовность к выполнению рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора. Основная сдача экзаменов начнется с 3 июля. В текущем году предусмотрена вторая волна сдачи экзаменов (3, 5, 7 и 8 августа) для тех, кто не смог принять участие в июле.

Темы: Коронавирус, Проблемы ЕГЭ, Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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05.06.2020, 14:43
Гость: Чем занимается Рособрнадзор? Что он надзирает?

Рыбнадзор - вот это мне понятно. Это нужно, когда воруют.
05.06.2020, 14:09
Гость: Adrinalino Morfius

Офигели уроды, за детей взялись, точно на вилы всех скоро начнем поднимать!!!!!!!!!!!!
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