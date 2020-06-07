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Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве

11:15 7.06.2020
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Москве снимать ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса, нужно «более решительно», заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Считаю, что в Москве надо более решительно выходить из этих мер. С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное — люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений», — приводит его слова РБК.

Нерешительность в вопросе снятия ограничений может стать губительной для сферы культуры, предупредил он. «Пермь, Омск — почему там нельзя [снять режим ограничений]? Месяц-другой, и погибнет Мариинка, которая насчитывает несколько тысяч человек. Если певец не поет, музыкант не играет, танцор не танцует, то — все! Речь не про Питер или Москву. Речь обо всей России», — отметил Онищенко.

По его словам, подобное «надо взламывать» и «заставлять людей профессионально работать и принимать решения».

5 июня мэр Москвы Сергей Собянин пообещал принять на следующей неделе «радикальные решения» по смягчению ограничений. График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.

Темы: Коронавирус, Москва
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Комментарии читателей
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07.06.2020, 17:31
Гость: Скептик

Кстати, понятие "число зверя" появилось на столетия раньше прихода в Европу арабской нумерологии.
А как оно пишется по-римскому кодированию - рисуйте сами.
Или, например, по-грузинскому...
И 666-ю страницу из "священных книг" еще никто не вырывал...
А впрочем, как этого мэра не обозначай, толку не будет.
Если толь слово "бывший" к нему подходит...
07.06.2020, 16:11
Гость: Гы-гы-гы-вас давно выпустили ...?

=им же не танцевать запрещают, а залы заполнять! =

Как же не танцевать?
Вы на балет когда-нибудь ходили?
Ну если не ходили, мож по тв видели.

Как вы себе представляете бесконтактные танцы и спектакли?
Правильно ниже вам предложили - до конце дней1 чтоб в маске ходили!!!
07.06.2020, 16:10
Гость: губернатор Нижнего Новгорода - абсолютно всё слизывает

в том и дело.
Большинство слизывает с Москвы.
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