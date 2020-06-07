Онищенко выступил за «более решительное» снятие ограничений в Москве

11:15

В Москве снимать ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса, нужно «более решительно», заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Считаю, что в Москве надо более решительно выходить из этих мер. С удовлетворением вижу, что условия для этого есть. Главное — люди понимают всю серьезность ситуации. Это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений», — приводит его слова РБК.

Нерешительность в вопросе снятия ограничений может стать губительной для сферы культуры, предупредил он. «Пермь, Омск — почему там нельзя [снять режим ограничений]? Месяц-другой, и погибнет Мариинка, которая насчитывает несколько тысяч человек. Если певец не поет, музыкант не играет, танцор не танцует, то — все! Речь не про Питер или Москву. Речь обо всей России», — отметил Онищенко.

По его словам, подобное «надо взламывать» и «заставлять людей профессионально работать и принимать решения».

5 июня мэр Москвы Сергей Собянин пообещал принять на следующей неделе «радикальные решения» по смягчению ограничений. График снятия карантинных мер появится 8 июня. Большая же часть ограничений в Москве перестанет действовать до начала июля, отметил Собянин.