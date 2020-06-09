Глава Бурятии заявил о грядущем переделе России олигархами в случае провала поправок к Конституции

20:09

«Поправка об «обнулении» в Конституцию - это гарантия внутренней и внешней стабильности»

Глава Бурятии, единоросс Алексей Цыденов предположил, что будет со страной, если жители выступят против обнуления сроков Владимира Путина на посту президента.

Алексей Цыденов. Фото с сайта egov-buryatia.ru

Он рассказал о "группировках олигархов", которые готовятся повторить ситуацию в духе 1990-х годов.

"Всё, что мы сейчас имеем, произошло при Путине. И хорошее, и плохое. Но жизнь изменилась, кто бы как ни жаловался, но у нас по утрам пробки - не проехать, не пройти. У всех уровень жизни изменился. Понятно, что люди большую часть живут в кредит, но есть возможность кредит взять - то есть как-то потихоньку двигаться вперед", - заявил Цыденов в эфире "ГТРК Бурятия".

По его словам, голосование по поправкам в Конституцию существенно повлияет на жизнь общества до 2024 года, и если пакет поправок, частью которых является обнуление президентского срока Владимира Путина, будет отвергнут, в стране повторится ситуация "лихих 90-х".

"Одни олигархи группируются в одну группу, другие олигархи - в другую. И они уже готовятся делить власть. Они готовятся делить страну, готовятся опять переигрывать предприятия одни к одному, другие к другому. Мы помним с вами, что было в 90-м году - передел всего, передел влияния, передел власти, передел собственности и полная потеря какой-либо стабильности в государстве. Потому что все будут знать, что он [Путин] уходит в любом случае, поэтому мы сейчас подождем, под крышей тихонечко посидим и поделим страну так, как нам надо, заново", - предрек Цыденов.

В интервью телеканалу "Россия 24" глава Бурятии назвал поправки "пророческими", заявив, что изменения по сути предвосхитили нынешнюю непростую экономическую ситуацию, так как в них речь идет в том числе и о социальной защищенности граждан. "Нужно, чтобы была гарантированная защита для людей. В любых условиях", - подчеркнул он, добавив, что поправки вносились в условиях больших ресурсов и бюджетных средств.

По его словам, индексация пенсии и повышение МРОТ, доступность медицины, забота о детях, повышение полномочий муниципальных и местных органов власти, предусмотренные пакетом поправок, влекут за собой большие бюджетные расходы. "И сейчас, когда из-за коронавируса всем стало тяжелее, фиксация этой социальной защищенности наиболее актуальна", - заключил он.

Алексей Цыденов построил свою карьеру при Путине. В 1998-2001 годах он работал бухгалтером и начальником отдела на Дальневосточной железной дороге. А уже в 2002-2004 годах был генеральным директором ООО "Дальнефтетранс". С 2004-го по 2006 год - гендиректором ОАО "Дальневосточная транспортная группа".

В 2006-м Цыденов был замдиректора департамента госполитики в области железнодорожного транспорта, а затем - директором департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ. Первую половину 2012 году возглавлял Федеральное агентство железнодорожного транспорта, после чего стал замминистра транспорта России, а в 2016 году вошел в совет директоров "Российских железных дорог".

В 2017 году Путин назначил Цыденова врио главы Бурятии. На выборах в сентябре того же года чиновник получил более 87% голосов в отсутствие серьезных конкурентов - избирком отказался регистрировать сенатора и лидера местных коммунистов Вячеслава Мархаева. При этом члены ЦИК России не отрицали, что решение было "несправедливым".

Между тем глава Бурятии получил "нагоняй" от президента 6 июня, когда в Бурятии открыли новое здание Национальной библиотеки. Сообщалось, что на реконструкцию ее старого корпуса направят почти 600 млн рублей, о чем глава республики сообщил во время встречи президента РФ Владимира Путина с деятелями культуры. Глава государства в ответ указал, что располагает информацией о выделении из федерального бюджета 1 млрд рублей, и поинтересовался, куда были направлены остальные средства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Бурятии, в 2020 году на работы выделено более 161 млн рублей, в 2021 году запланировано еще 433 млн рублей. В общем реконструкция всего библиотечного комплекса будет осуществлена на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей.

Еще в феврале обострение борьбы за власть между различными политическими силами и новый передел собственности, а также утрата преемственности власти, под которой понимается отказ нового главы государства от курса Путина, назывались в числе наиболее серьезных страхов россиян. Участники исследования заявили, что Путин показал себя гарантом стабильности, и после его ухода в стране "установится бардак, беспорядок". Кроме того, в стране "свернется" большинство социальных программ, которые работают "со скрипом" и держатся исключительно на поддержке президента.

Однако после введения антикоронавирусных мер ситуация изменилась: многие обратили внимание на то, что федеральная власть по сути дистанцировалась от какой-либо ответственности за страну, переложив многие проблемы на плечи местных властей. По оценкам экспертов, имидж властей в массовом сознании резко ухудшился. Пропаганда перестала действовать и вызывает все большее неприятие, а основным объектом негативных высказываний стал лично Владимир Путин, выстроивший государственную систему, которая не работает.

Президент и правительство потеряли рейтинг даже среди своего традиционного электората. И аполитичные россияне проявляют все больше скепсиса к властям, одновременно теряя веру в способность федеральных властей эффективно справляться с коронавирусом. Снижается уверенность в правильности действий и региональных властей.

Кроме того, президент и правительство резко сдали свои позиции среди всех категорий населения, в том числе социальных и демографических групп, которые были традиционным электоратом Путина. А оппозиционно настроенные граждане полагают, что голосование по Конституции было изначально затеяно лишь для того, чтобы дать Владимиру Путину остаться у власти.