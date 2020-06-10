В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

23:24

Следствие возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках расследования обстоятельств смертельного ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

"В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами", — говорится в сообщении главка МВД.

Ранее прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 июня на Садовом кольце у дома №3 на Смоленской площади Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с небольшим фургоном. Водитель фургона был госпитализирован в институт Склифосовского, однако врачам не удалось его спасти.