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В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

23:24 10.06.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Следствие возбудило уголовное дело о сбыте наркотиков в рамках расследования обстоятельств смертельного ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

"В ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами", — говорится в сообщении главка МВД.

Ранее прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 июня на Садовом кольце у дома №3 на Смоленской площади Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии  за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с небольшим фургоном. Водитель фургона был госпитализирован в институт Склифосовского, однако врачам не удалось его спасти.

Темы: Дорожно-транспортные происшествия, Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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11.06.2020, 09:55
Гость: Ленин жил, Ленин жив, ленин будет жить!

В большей части Вы правы товарищ!
11.06.2020, 09:51
Гость: Ленин жил, Ленин жив, ленин будет жить!

Не дождётесь. Только вперёд ногами!
11.06.2020, 09:33
Гость: Контрразведчик

Кстати, Джигурда в 20 лет был помещён в киевскую психиатрическую лечебницу с диагнозом "гипоманиакальный психоз". А вот кто разрешает появляться психопатам на ТВ, вопрос, вопрос?
Все комментарии (23)
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