ВОЗ назвала «сложным для понимания» уровень смертности от COVID-19 в России

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Российская статистика по умершим от коронавируса «сложна для понимания». Об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор программы ВОЗ по ЧС Майкл Райан.

«Низкий уровень смертности от коронавируса в России сложно понять, учитывая, что население и системы здравоохранения во всем европейском регионе весьма схожи», — сказал он.

По мнению Райана, крайне необычно, что в стране количество смертей по отношению к числу подтвержденных диагнозов по-прежнему на столь низком уровне. Однако представитель ВОЗ допустил, что это может быть связано с большим количеством сделанных тестов на коронавирус, проводимых в России.

Тем не менее в других странах, где также внедрено массовое тестирование на COVID-19, уровень смертности гораздо выше, добавил он.

«Важно, чтобы российские власти пересмотрели, каким образом проводится подтверждение смерти, чтобы убедиться, что они делают это надлежащим образом», — подчеркнул Майкл Райан.

Сразу несколько зарубежных изданий ранее писали, что статистика смертности по коронавирусу в России сильно занижена. Однако на официальном уровне в РФ эту информацию опровергают. В частности, мэр столицы Сергей Собянин подчеркивал, что Москва никогда не искажала и не собирается искажать данные.