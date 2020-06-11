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ВОЗ назвала «сложным для понимания» уровень смертности от COVID-19 в России

08:47 11.06.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Российская статистика по умершим от коронавируса «сложна для понимания». Об этом заявил на пресс-конференции исполнительный директор программы ВОЗ по ЧС Майкл Райан.

«Низкий уровень смертности от коронавируса в России сложно понять, учитывая, что население и системы здравоохранения во всем европейском регионе весьма схожи», — сказал он.

По мнению Райана, крайне необычно, что в стране количество смертей по отношению к числу подтвержденных диагнозов по-прежнему на столь низком уровне. Однако представитель ВОЗ допустил, что это может быть связано с большим количеством сделанных тестов на коронавирус, проводимых в России.

Тем не менее в других странах, где также внедрено массовое тестирование на COVID-19, уровень смертности гораздо выше, добавил он.

«Важно, чтобы российские власти пересмотрели, каким образом проводится подтверждение смерти, чтобы убедиться, что они делают это надлежащим образом», — подчеркнул Майкл Райан.

Сразу несколько зарубежных изданий ранее писали, что статистика смертности по коронавирусу в России сильно занижена. Однако на официальном уровне в РФ эту информацию опровергают. В частности, мэр столицы Сергей Собянин подчеркивал, что Москва никогда не искажала и не собирается искажать данные.

Темы: Коронавирус, Россия, Всемирная организация здравоохранения
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Комментарии читателей
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11.06.2020, 14:11
Гость: личный опыт

обычная конторка по распиливаю бабла, да лоббированию интересов крупных фармацевтических компаний.
11.06.2020, 13:14
Гость: Крайне подозрительная

эта организация - ВОЗ.
11.06.2020, 12:49
Гость: Неправильно

Вы не перепутали «западную медицину» с «российским здравоохранением»?
«Западная медицина» - это высокие технологии в сложных случаях, за немерянные деньги. В условиях пандемии от неё толку нет. Это как классная снайперская винтовка против толпы.
А у нас - в сложных случаях вряд ли помогут. Ибо, постоянно и везде собирают деньги «на лечение за рубежом». Зато, в простых случаях помогут почти за бесплатно - это да...
Кстати, мы сами антибиотики не пьём, даже если их прописывают ;) Это тоже «здравоохранение»...
При этом, наше здравоохранение разрушается: сейчас врачи человека в больницах кладут «на столько-то» дней, а не «до выздоровления», как было в СССР.
Моего родственника положили в тяжёлом состоянии почему-то всего «на пять дней» - так сразу и сказали. И именно на пятый он там преставился... Совпало...
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Насчёт вашего «построены 21 новая инфекционная больница». Оперативность безусловно радует, если бы сразу не вспомнились закрытые ("оптимизированные") московские больницы. Зато деньги на постройку новых освоены. Может, не стоило закрывать, а деньги от строительства на больных потратить?
Забыли как сократили количество коек в больницах несколько лет назад??? На Западе всё ворчали, что у нас их слишком много на душу населения по сравнению с ними. Вот мы и прогнулись - «соптимизировали»...
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