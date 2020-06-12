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Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян

14:45 12.06.2020

В Парке Победы на Поклонной горе в Москве состоялось вручение золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации». Перед вручением наград в ознаменование государственного праздника – Дня России - был поднят государственный флаг Российской Федерации.

В церемонии подъема флага принял участие президент РФ Владимир Путин.

Фото с сайта kremlin.ru

Выступая с поздравлением по случаю Дня России, президент отметил, что для россиян безусловны уважение к труженикам и защитникам Отечества, к неразрывной многовековой истории, к традициям и культуре, а также сохранение памяти предков, почитание родителей, семьи, любовь к своей земле и незыблемость российских границ.

Путин подчеркнул, что эти основы определяют характер и судьбу российского народа, развитие страны сегодня и в будущем.

«И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убеждён, что такую позицию разделяют и поддерживают абсолютное большинство наших граждан», — цитирует Путина ТАСС.

Церемония вручения золотых медалей Героям труда РФ на Поклонной горе, приуроченная ко Дню России, стала новшеством этого года. Все предыдущие годы награждение Героев труда проходило в Кремле.

Золотые звезды Героев Труда получили худрук Малого театра Юрий Соломин, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых и оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.

Темы: Конституция РФ, Праздничные дни и памятные даты в мире, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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13.06.2020, 00:47
Гость: Русскому

так,они запутывать-мастера,поэтому многие не понимают,что это -простой опрос,который вообще не имеет никакой юридической силы,но очень важен морально.Придут(именно придут)-значит его поддержали,тогда нас вовсе пенсий лишать будут,Володин уже прямые намёки строил.Придёте-дальше будет просто трэш,а не жизнь,ни вздохнуть-ни....
13.06.2020, 00:39
Гость: москвичка

И,так-и так нарисуют,как им надо,НО,если участки будут пустыми-это для них Смерть,это значит,любой и каждый может назвать их узурпаторами,которых народ не поддерживает. Оставайтесь дома,это и есть наше НЕТ,да и здоровье поберегите,всё-таки,с вирусом ещё непонятно,ведь зараженных много.Так,зачем лишний раз рисковать своим здоровьем? Вспомните,что вы не рабы и не быдло,а граждане, и не будете бежать по первому щелчку кнута буржуя.
13.06.2020, 00:32
Гость: врешь,ты всё.

Именно,пустые избирательные участки будут нашим НЕТ! То-то ,они всеми правдами и неправдами заманивают на голосование,розыгрыши липовые придумывают,просто заставляют бюджетников,-значит,им очень надо,чтобы пришедших рабских голов было больше.если,будут участки пустыми ,хрен тогда сможет сказать,что его народ поддержал.Фигушки-чистая узурпация. Не поддавайтесь-не участвуйте в беззаконном опросе,даже не голосовании.Обыкновенное шапито.Фильмы советские гоняют по телеку,смешно,ей-богу,давят на патриотизм через разваленную и ограбленную ими державу,красный флаг Победы заменили на торгашеско-предательский,убийцам трудящихся (Колчаку,Краснову)памятники ставят,иуды.
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