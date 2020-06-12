Путин убеждён в поддержке поправок к Конституции большинством россиян

14:45

В Парке Победы на Поклонной горе в Москве состоялось вручение золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации». Перед вручением наград в ознаменование государственного праздника – Дня России - был поднят государственный флаг Российской Федерации.

В церемонии подъема флага принял участие президент РФ Владимир Путин.

Фото с сайта kremlin.ru

Выступая с поздравлением по случаю Дня России, президент отметил, что для россиян безусловны уважение к труженикам и защитникам Отечества, к неразрывной многовековой истории, к традициям и культуре, а также сохранение памяти предков, почитание родителей, семьи, любовь к своей земле и незыблемость российских границ.

Путин подчеркнул, что эти основы определяют характер и судьбу российского народа, развитие страны сегодня и в будущем.

«И потому закономерно, что столь часто звучали предложения внести эти фундаментальные, стержневые принципы в Конституцию России. Убеждён, что такую позицию разделяют и поддерживают абсолютное большинство наших граждан», — цитирует Путина ТАСС.

Церемония вручения золотых медалей Героям труда РФ на Поклонной горе, приуроченная ко Дню России, стала новшеством этого года. Все предыдущие годы награждение Героев труда проходило в Кремле.

Золотые звезды Героев Труда получили худрук Малого театра Юрий Соломин, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых и оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.