Жириновский предложил перенести начало учебного года на 1 октября

11:37

Учебный год в России для школьников и студентов следует начинать 1 октября, сентябрь же должен стать месяцем отдыха. Об этом заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Как отметил парламентарий, конец учебного года также следует сдвинуть на месяц - на июль.

«Таким образом мы дадим людям возможность подольше пробыть на юге, где сентябрь тоже теплый месяц. Так мы можем хотя бы технически продлить лето – и не только в этом году, когда страшная пандемия, но и на все времена», - заявил политик.

Жириновский добавил, что не стоит руководствоваться тем, что россияне привыкли проводить День знаний 1 сентября. По его мнению, людям нужно дать возможность больше времени проводить в теплой климатической зоне и поменьше болеть.

«Так что ничего страшного в переносе нет, привыкнут и к 1 октября – новому Дню знаний», - заключил лидер ЛДПР.

На прошлой неделе глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял о планах школ и колледжей России начать учебный год 1 сентября в очном формате. Как отметил министр, образовательный процесс должен проходить при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.