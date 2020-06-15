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Жириновский предложил перенести начало учебного года на 1 октября

11:37 15.06.2020
Владимир Жириновский © KM.RU
Владимир Жириновский © KM.RU
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Учебный год в России для школьников и студентов следует начинать 1 октября, сентябрь же должен стать месяцем отдыха. Об этом заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Как отметил парламентарий, конец учебного года также следует сдвинуть на месяц - на июль.

«Таким образом мы дадим людям возможность подольше пробыть на юге, где сентябрь тоже теплый месяц. Так мы можем хотя бы технически продлить лето – и не только в этом году, когда страшная пандемия, но и на все времена», - заявил политик.

Жириновский добавил, что не стоит руководствоваться тем, что россияне привыкли проводить День знаний 1 сентября. По его мнению, людям нужно дать возможность больше времени проводить в теплой климатической зоне и поменьше болеть.

«Так что ничего страшного в переносе нет, привыкнут и к 1 октября – новому Дню знаний», - заключил лидер ЛДПР.

На прошлой неделе глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявлял о планах школ и колледжей России начать учебный год 1 сентября в очном формате. Как отметил министр, образовательный процесс должен проходить при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Российские школьники, Школьное образование в России, Государственная Дума РФ, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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15.06.2020, 12:11
Гость: Жириновский гений

Он ведёт народ к науке и процветанию, хоть и сын юриста. Неизменный кандидат в Президенты, он пользуется бесконечным доверием народа и готов балотироваться в Президенты до 2036 года.
15.06.2020, 12:10
Гость: Сердечник

образование либо есть либо его нет, остальное имитация ради денег...
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