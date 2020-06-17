Сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков сфабриковал материал о ЧВК «Вагнер» под давлением куратора

13:59

Изданию Nation News стали известны некоторые детали создания фейка о ЧВК «Вагнер» сотрудником «Новой газеты» Денисом Коротковым

Как оказалось, заказная статья о якобы погибшем в Ливии россиянине была сфабрикована за одну ночь. В распоряжении редакции Nation News появилась ночная переписка Короткова с куратором, где последний требует срочно ускориться в работе.

Фото с сайта rusdialog.ru

После телефонного разговора Денис Коротков выполнил свои обязательства. Однако материал о якобы погибшем в Ливии россиянине Владимире Скопинове не выдерживает никакой критики. Издание Nation News публикует доказательства фальсификации.

Статья Короткова опубликована в «Новой газете» 16 мая. Журналист оперирует в материале непроверенными данными, выдавая их за доказательства своей версии. В частности, Коротков, аргументируя вероятную смерть Владимира Скопинова в Ливии, ссылается на пост от 29.01.2020 в тематической группе соцсети «ВКонтакте», где указано, что россиянин якобы погиб в североафриканской стране.

Спустя время Коротков вспомнил об этом фейке с целью критики российского МИД. Внешнеполитическое ведомство ранее заявляло, что публикуемые сведения о ЧВК «Вагнер» в Ливии и участии российских добровольцев в боях на стороне ЛНА не имеют доказательств и направлены на дискредитацию внешней политики РФ.

Представленные в статье Короткова фотографии и свидетельства матери Владимира Скопинова не доказывают версию журналиста «Новой газеты». Более того, Коротков сам признает, что эти сведения не особо ценны. Для чего же тогда он спешил с публикацией «сырого» материала? Как выяснилось, от Короткова в грубой форме потребовали сильно ускориться. Имя собеседника журналиста «Новой газеты» известно редакции Nation News – по информации издания, он выступает куратором российских либеральных СМИ.

Nation News публикует переписку Короткова с этим человеком.

Телефонный номер на скриншоте, как удалось проверить редакции, действительно принадлежит сотруднику «Новой газеты». Как следует из разговора, куратор потребовал ускорить работу над фейком о ЧВК «Вагнер» из-за просьбы «турецких друзей». Коротков пытался возразить, что доказательная база очень слаба, и у него есть проблемы с СК РФ, которых, по всей видимости, после публикации материала может прибавиться. Однако под давлением собеседника журналист согласился подготовить статью к утру.

Дениса Короткова давно подозревают в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами. С их помощью он контактировал с террористами ИГ1 в Сирии, что попало в фокус СК РФ. За работу на иностранную разведку Коротков получал гонорары от олигарха Михаила Ходорковского. Представленные Nation News сведения лишний раз подчеркивают, что журналист «Новой газеты» работает на зарубежные спецслужбы, преследующие цель обвинить Россию во вмешательстве в ситуацию в Ливии.

«Вбросы» о российских добровольцах появляются в различных информационных источниках практически ежедневно, что говорит о ведении полноценной информационной кампании против ЧВК «Вагнер». Недавно о «вагнеровцах» появлялись публикации в зарубежных СМИ. Также ЧВК «Вагнер» фигурирует в «докладах» западных институтов и фондов. В России «запустить волну» против российских добровольцев кураторы пытаются через «Новую газету» и Дениса Короткова. Что характерно, все материалы против ЧВК «Вагнер» лишены каких-либо доказательств.

1 ИГ (ИГИЛ, «Исламское государство») – террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

