В Санкт-Петербурге отменили мероприятия в честь Дня ВМФ России

16:08 25.07.2025

В Санкт-Петербурге отменили мероприятия в честь Дня Военно-морского флота России, сообщил городской комитет по транспорту.

"Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут. Салют, главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены", — цитирует заявление РИА Новости.

День ВМФ ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. Мероприятия в честь этого праздника впервые состоялись в 1939 году. С 2017-го по указу президента Владимира Путина в Петербурге проводится главный военно-морской парад.