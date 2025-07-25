В Санкт-Петербурге отменили мероприятия в честь Дня ВМФ России

© РИА Новости Алексей Даничев

В Санкт-Петербурге отменили мероприятия в честь Дня Военно-морского флота России, сообщил городской комитет по транспорту.

"Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут. Салют, главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены", — цитирует заявление РИА Новости.

День ВМФ ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. Мероприятия в честь этого праздника впервые состоялись в 1939 году. С 2017-го по указу президента Владимира Путина в Петербурге проводится главный военно-морской парад. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.07.2025, 17:56
    Гость: Ого!

    Мозги кое у кого просветлели.
    Ещо бы тарифную сетку - как при Советах, да налоговые обложения, как во Франции, да за срыв оборонзаказа - десятку без права переписки, да за бездарные операции - в рядовые, да за воровство - пожизненное с конфискацией...
    (мечты-мечты)

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