В Санкт-Петербурге отменили мероприятия в честь Дня ВМФ России
В Санкт-Петербурге отменили мероприятия в честь Дня Военно-морского флота России, сообщил городской комитет по транспорту.
"Мероприятия, посвященные празднованию Дня Военно-морского флота, в акваториях Петербурга 27 июля проводиться не будут. Салют, главный военно-морской парад, а также прохождение колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов отменены", — цитирует заявление РИА Новости.
День ВМФ ежегодно отмечают в последнее воскресенье июля. Мероприятия в честь этого праздника впервые состоялись в 1939 году. С 2017-го по указу президента Владимира Путина в Петербурге проводится главный военно-морской парад.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Мозги кое у кого просветлели.
Ещо бы тарифную сетку - как при Советах, да налоговые обложения, как во Франции, да за срыв оборонзаказа - десятку без права переписки, да за бездарные операции - в рядовые, да за воровство - пожизненное с конфискацией...
(мечты-мечты)
парадов нет повода.
У нас войны нет! У нас есть Путин и его команда!