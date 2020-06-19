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Истребители РФ отправляли на перехват самолетов США над Охотским морем

11:21 19.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Российские истребители взяли на сопровождение два американских бомбардировщика В-52Н. Они пролетали над нейтральными водами Охотского моря, рассказали в пятницу в Национальном центре управления обороной, который подотчетен Министерству обороны РФ.

В воздушной операции участвовали самолеты Су-30, Су-35 и МиГ-31. По данным ведомства, бомбардировщики ВВС США были зафиксированы 19 июня дежурными силами по противовоздушной обороне Восточного военного округа. Российские силы поднимали в воздух для перехвата.

«На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты ВВС США непрерывно сопровождались российскими средствами контроля»,— цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Омтечается, что американские бомбардировщики не произвели каких-то нарушений. Что касается вылетов Су-30, Су-35 и МиГ-31, то они происходили в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, заключили в Национальном центре управления обороной.

Темы: Военная авиация РФ, Отношения России и США, Авиация
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Комментарии читателей
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20.06.2020, 12:17
Гость: Откуда данные, всёпропальщик?

Омывает берега России и Японии
20.06.2020, 08:59
Гость: nikto

Нет, они залетели со стороны Японии - смотрите карту!
20.06.2020, 07:07
Гость: blog2038,.

Почему, почему - боязно.
Все комментарии (5)
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