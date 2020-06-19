Истребители РФ отправляли на перехват самолетов США над Охотским морем

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Российские истребители взяли на сопровождение два американских бомбардировщика В-52Н. Они пролетали над нейтральными водами Охотского моря, рассказали в пятницу в Национальном центре управления обороной, который подотчетен Министерству обороны РФ.

В воздушной операции участвовали самолеты Су-30, Су-35 и МиГ-31. По данным ведомства, бомбардировщики ВВС США были зафиксированы 19 июня дежурными силами по противовоздушной обороне Восточного военного округа. Российские силы поднимали в воздух для перехвата.

«На значительном удалении от государственной границы Российской Федерации самолеты ВВС США непрерывно сопровождались российскими средствами контроля»,— цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Омтечается, что американские бомбардировщики не произвели каких-то нарушений. Что касается вылетов Су-30, Су-35 и МиГ-31, то они происходили в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, заключили в Национальном центре управления обороной.