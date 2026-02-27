IX Международный Великопостный хоровой фестиваля, 3 марта, Большой зал МГК

Во вторник 3 марта 2026 года в Большом зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского при поддержке Министерства культуры РФ состоится открытие IX Международного Великопостного хорового фестиваля

Начало в 19:00.

В ходе музыкального вечера будут исполнены редкие шедевры духовной музыки в исполнении прославленных коллективов:

• Академического Большого хора «Мастера хорового пения» радио «Орфей», художественный руководитель и дирижер – Народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Лев Конторович;
• Концертного симфонического оркестра Московской консерватории, художественный руководитель и дирижер – профессор Анатолий Левин, дирижер – Михаил Котельников;
• Московского Синодального хора, художественный руководитель и дирижер – Заслуженный артист России Алексей Пузаков;
• Праздничного хора «Артос» храма Сергия Радонежского в Солнцево, художественный руководитель и дирижер – Варвара Волкова;
• Ансамбля «Колокола России», художественный руководитель – Галина Филимонова.

В первом отделении концерта-открытия прозвучит сочинение Родиона Щедрина «Запечатленный ангел» в форме литургической музыки по мотивам одноименного рассказа Николая Лескова. Этот выдающийся образец был создан композитором на гребне мощной волны возникшего интереса к русской православной культуре в преддверии эпохальной даты 1000-летия Крещения Руси. Характерно признание самого композитора, что это произведение было написано не по чьему-либо заказу, а по «приказу сердца».
Главный дирижер – Лев Конторович.

Во втором отделении концерта будет представлен редкий памятник русского музыкального модерна – «Братское поминовение» Александра Кастальского к 170-летию со Дня рождения композитора. Созданная в связи с Первой мировой войной композиция не стала уделом истории и не потеряла своей актуальности и в наше время. Замечательное мастерство А. Кастальского воспевает идею вечной жизни и воспринимается как спектакль-мистерия со множеством действующих лиц.
Главный дирижер – Михаил Котельников.

IX Международный Великопостный хоровой фестиваль проходит в Москве с 03 марта по 05 апреля 2026 года. Уникальность смотра заключается в том, что фестиваль призван содействовать возрождению давней русской традиции проведения концертов духовной и классической музыки в дни Великого поста, а также повышению общественного интереса к исторической преемственности поколений для духовного просвещения общества. Во время концертов и мероприятий музыкального форума воссоздается старинное исполнительское мастерство лучших школ и мастеров русской духовной музыки.

Художественные руководители Великопостного фестиваля – ректор Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Заслуженный деятель искусств РФ, профессор А.С. Соколов; заведующий кафедрой хорового дирижирования, Народный артист РФ, профессор Л. З. Конторович; Заслуженный артист России, художественный руководитель и дирижер Московского Синодального хора – А.А. Пузаков.

Организаторы музыкального форума: АНО ПЦДМК «Страна Воскресения», Фонд содействия возрождению Синодального хора, Фонд развития творческих инициатив, Фонд «Академия хоровой культуры» при поддержке Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Департамента культуры города Москвы, Москонцерта и Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения. 

