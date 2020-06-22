План по штрафам. Штрафы по плану

13:56

Мы даже не успели заметить, как за считаные дни в своего рода штрафную площадку превратилась чуть ли не вся территория России



Стоп-кадр из видео в YouTube

Штрафная площадка



Никогда не скрывала того, что являюсь откровенным противником ношения масок и перчаток. Однако при входе в магазин или аптеку, или же в транспорте буду надевать их до последнего. Просто не хочу, чтобы штрафовали продавцов и водителей маршруток, многих из которых давно знаю лично.

Мы даже не успели заметить, как за считаные дни в своего рода штрафную площадку превратилась чуть ли не вся территория России. Площадку даже зачищать не пришлось, да и пресловутое общественное мнение поначалу было однозначно «за». Местные князьки, получившие карт-бланш от самого гаранта, судя по всему, решили, что запугать непослушный народ штрафными санкциями – это лучший способ спасти массы от коронавируса.

Впрочем, почти не сомневаюсь, что так называемая пандемия со смешными показателями реальной заболеваемости много ниже полупроцента, по большому счёту, здесь вовсе ни при чём. Кто-то скажет, что по всему миру провели командно-штабные учения на предмет того, сколько вообще может продержаться тот или иной народ, когда ему нельзя «ничего, нигде и никогда».

Но кажется мне почему-то, что в России, у которой, как известно, особенная стать, сработала и простенькая идея собрать, точнее, содрать с публики несколько лишних миллиардов. Впрочем, почему только с публики, главным-то образом – с бизнеса. Можно рублей, а где-то можно и долларов с евро.

Причём провернуть это параллельно с глобальной зачисткой бизнес-полей. Ведь после самоизоляции под самоликвидацию пойдут, точнее, уже пошли, все те предприятия и частные лавочки, которым посчастливилось обрести хоть некое подобие независимости. Как только снимут табу с права на банкротство, такие просто повалят валом.

В годы комсомольской юности автору попала под разбор полётов в факультетском комитете только за то, что выписывала из энциклопедии фамилии знаменитых репрессированных. Да ещё и сличала даты смерти. В ответ на мои возражения, что информация открытая и уже ни для кого не является секретом, представитель парткома жёстко заявил, что информация-то открытая, а вот делать такого рода анализ – это не моего ума дело.

Я вспомнила это, как только получила в руки материал под названием «Россия. Принуждение к карантину», открытый, но не слишком доступный. Авторам в наше время тоже при случае могут указать, что анализ — это «не их ума дело». Потому, хоть у нас и не 37-й год, не стану делать ссылки и называть имена многих аналитиков.

Штрафные батальоны



Вообще-то, правом штрафовать в правовом государстве со сколько-нибудь стабильной конституцией наделяются очень немногие. Прежде всего фискалы и кое-кто из правоохранительных органов. Безакцептное списание штрафных сумм и пеней, как, впрочем, и просто долгов, до сих пор было нормой только по судебному решению. Коронавирус помог легко избавиться от такого рода ограничений.

Россия по примеру ряда других странах мира предприняла действительно беспрецедентные меры, чтобы предотвратить распространение нового заболевания. Теперь власти уже начали понемногу красиво отчитываться о беспримерных успехах, хотя причину низкой заболеваемости и невысокой смертности надо, наверное, искать совсем не в том нормативно-правовом хаосе, который мы имели на протяжении почти трёх месяцев.

Старт всему, напомним, дала Москва, где сразу решили опередить всю Россию по части негативных показателей. И опередили. Опередили и в другом – в готовности поставить на поток. Мэр Собянин так и назвал свой указ от 5 марта, хотя какие указы могут быть у мэра? Указ – дело президентское, но пусть с этим разбираются юристы.

Итак, с 5 марта в столице уже ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Штрафы ввели немногим позже, когда в аналитических структурах смоделировали целый комплекс нарушений, за которые можно будет безжалостно штрафовать и публику, и предпринимательский сектор.

Судя по всему, примитивное закрытие бизнеса для многих в таких условиях стало даже благом: ведь простой — это гарантия от штрафов. При этом ни для кого не секрет, что полуподпольно пытались оказывать те или иные услуги, продавать товары чуть ли не все, у кого была хотя какая-то возможность. Или же хорошая «крыша».

Однако конвейер был запущен. За Москвой чуть ли не вприпрыжку заторопились остальные регионы. Некоторые местные лидеры, но прежде всего региональные силовики и фискалы, похоже, устроили что-то вроде соцсоревнования по части того, кто больше штрафов выпишет.

На своеобразном полицейском забеге всех обогнал Татарстан: там успели завести 55.603 дела по всяческим нарушениям карантина. Больше 23 тысяч дел — в Краснодарском крае. Зато в Чечне в судах — всего 44 дела, а в Ненецком автономном округе — одно-единственное. И что вы думаете, в Татарстане болеют меньше, чем в Чечне? Ничуть не бывало, статистика по всей стране не сильно скачет, что говорит лишь об одном: штрафами здоровья не поправишь.

«Очевидно, что полицейские и судебные конвейеры по штампованию штрафов в условиях бедственной экономической ситуации, а также репрессивные практики в период сложной эпидемиологической ситуации никак не снижают риски распространения COVID-19, а наоборот, только усугубляют ситуацию, подвергая риску заражения еще большее количество людей, в том числе задерживаемых участников протестов. Мораторий на права человека, в том числе на свободу выражения мнений, и нетерпимость к протестным акциям в любой форме — перманентный признак политического режима в России в любое время»,— убеждена Анна Бочило, кандидат юридических наук.

Только в преддверии Парада Победы карантинные меры стали оперативно сворачивать, даже в Москве с её страшной цифирью и мало кому известным числом «жертв 15 апреля». До настоящего беспредела процесс, к счастью, не дошёл. Идея поставить дело как своего рода штрафной конвейер пусть так идеей и останется. И хорошо бы навсегда.

Штрафной удар…



Остап Бендер, как известно, знал четыреста относительно честных способов отнятия денег у публики. Организаторы самоизоляции и карантина применили 401-й, хотя сами условия его применения изначально назвать честными язык не поворачивается. Вдруг выяснилось, что штрафовать можно просто за то, что кто-то оказался слишком далеко от собственной квартиры.

Штраф стал делом житейским. Перспектива подзаработать на штрафах вдохновила многих, начиная с доблестных росгвардейцев и кончая никому не известными охранными структурами. И сам по себе штраф, ещё совсем недавно – что-то случайное, стал обычным делом буквально для каждого. Во всяком случае отныне и детей, кажется, будут пугать именно штрафами.

Начну с главного. После введения карантина вплоть до середины июня не было ни одного дня (ни одного!), когда бы в открытой прессе не появлялись сообщения из регионов о количестве протоколов за совершение административных правонарушений. К счастью, новости о случаях полицейского произвола и об уголовных делах по коронавирусным статьям поступали куда реже.

Есть в России такая независимая, будем считать, что так, аналитическая служба «Правосудие». Так вот, там юристы посчитали, что всего за два с небольшим месяца самоизоляции (по всем законам и по Конституции этот термин уже априори предполагает добровольность), в суды поступило почти 400 тысяч дел по нарушению части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ. Это статья за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Не будем здесь распространяться, что никто никакой чрезвычайной ситуации ни в стране, ни по одному из регионов так и не объявил. Либо народ решили не запугивать совсем, а скорее, просто денег пожалели. Но вот угроза вроде бы была и, быть может, даже остаётся. Важно, что эти 400 тысяч дел при минимальном штрафе в 1000 рублей сразу дают в казну всего-навсего 400 миллионов целковых.

Куда меньше дел заведено по другой статье — 6.3 КоАП РФ, часть 2, более ёмкой, с 15-тысячными штрафами, наказания следуют за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Это, по всей видимости, за маски и перчатки или же ещё что-нибудь похуже. Таких в судах всего около 17 тысяч, но и тут набегает в сумме почти 250 миллионов.

Прибавьте к этому штрафы по приложению «Социальный мониторинг» с тех, кто грубо нарушил карантин или самоизоляцию двухнедельную, или же бессрочную, для тех, кто старше 65 лет. Только Москва таких штрафов успела выписать аж 54 тысячи на сумму 216 миллионов рублей. И вряд ли уже их кому-нибудь позволят не заплатить.

Ну а дальше пока идут уже суммы совсем иного масштаба. Если читатели не знают, напомню, что только в нескольких регионах страны не пошли по пути, указанному столичными властями, и не стали вводить электронные пропуска и привязанные к ним напрямую несоразмерные штрафы. 5000 рублей – просто за передвижение без пропуска — это, вообще-то, для памяти, больше, чем минимальное пособие по безработице. Впрочем, в России, наверное, считается, что безработным вообще незачем на автомобилях разъезжать.

Кстати, пока ещё никто не представил достоверную статистику, сколько штрафов успели начислить хотя бы в Москве и Подмосковье, и есть большие сомнения, что её вообще удастся выудить. О том, что было 15 апреля на МКАД, а также на входах в метро, жители многомиллионного мегаполиса и его окрестностей уже никогда не забудут.

Если приплюсовать ко всему этому Санкт-Петербург и сущие мелочи из регионов, то даже без автоштрафов наберётся почти миллиард рублей в штрафную казну. О нём, как и о том, на какие суммы залетели по всей стране представители малого и не очень бизнеса, — в моём следующем исследовании.

Автор: Татьяна Петрова