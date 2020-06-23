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Песков анонсировал очередное обращение Путина «о нас с вами в целом»

12:40 23.06.2020
Путин
Владимир Путин. Стоп-кадр из видеотрансляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 23 июня снова обратится к россиянам.

По словам Пескова, телеобращение президента запланировано на 15:00 по московскому времени и коснется широкого круга тем, сообщает РБК.

«О текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о состоянии дел в к экономике, о нас с вами в целом», - ответил Песков на вопрос о теме обращения.

Темы: Владимир Путин
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Комментарии читателей
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23.06.2020, 23:35
Гость: Фото

в заголовке не "бьется" с изображением в телеке.
Разные мужики.
23.06.2020, 19:27
Гость: stalker

Да нет никаких "нас с вами". Есть только мы и вы. По отдельности.
23.06.2020, 18:27
Гость: Угадай

с 3 раз.
Все комментарии (21)
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