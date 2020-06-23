Песков анонсировал очередное обращение Путина «о нас с вами в целом»

12:40

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 23 июня снова обратится к россиянам.

По словам Пескова, телеобращение президента запланировано на 15:00 по московскому времени и коснется широкого круга тем, сообщает РБК.

«О текущем моменте, о предварительных итогах борьбы с коронавирусом, о состоянии дел в к экономике, о нас с вами в целом», - ответил Песков на вопрос о теме обращения.