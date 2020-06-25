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В Росавиации предложили план по возобновлению международного авиасообщения

08:22 25.06.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Глава Росавиации Александр Нерадько напавил в Роспотребнадзор и в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой письмо с предложениями поэтапного восстановления международного сообщения.

Как пишет газета "КоммерсантЪ", Нерадько предлагает восстанавливать международные пассажирские авиаперелеты со стран СНГ. Полеты же в другие страны он предлагает возобновлять в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации в той или иной стране.

В Росавиации подтвердили факт существования письма, отказавшись от каких-либо комментариев. В секретариате Голиковой заявили, что вопрос о возобновлении международного авиасообщения поручено решать МИДу, Росавиации и Роспотребнадзору. Там добавили, что решения о возобновлении авиасообщения будут приниматься "симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами", а также исходя из эпидемиологической ситуации.

Представители отрасли считают, что открытие авиасообщение со странами СНГ не повлияет кардинально на загрузку флота. В связи с этим открыть перелеты в страны Европы было бы логичнее, так как там заболеваемость COVID-19 гораздо ниже, чем в странах СНГ. Однако в Европе в свою очередь пока не рассматривают возможность принимать российских граждан, так как Россия считается неблагополучной страной по распространению коронавирусной инфекции.

По мнению экспертов издания, международное сообщение с Россией может быть закрыто до конца лета или даже на более длительный срок.

Темы: Коронавирус, Авиасообщение в мире, Авиасообщение в России, Росавиация
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.06.2020, 10:37
Гость: www

ИК! Полёты в другие страны, предлогает возобновить в зависимости от ситуации в тои или инои стране. РФ в троике лидеров по заражению, это пока её всюду собираются пускать в последнюю очередь.
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