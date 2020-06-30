В России уже открыто издеваются над процедурой голосования

В ЦИК не считают агитацию с помощью экзит-полов давлением на избирателя. Ранее ВЦИОМ распространил данные о поддержке изменений в Конституцию РФ 76% респондентов

В Кремле согласны с мнением ЦИК РФ о допустимости обнародования данных экзит-полов до завершения голосования по поправкам к Конституции. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь главным уполномоченным ведомством является Центральная избирательная комиссия, и поэтому заключение Центральной избирательной комиссии, наверное, является основополагающим. Мнение Кремля вряд ли здесь применимо», - пояснил он.

«Нужно учитывать, что речь не идет о конкурентном голосовании. То есть это не выборы, это голосование. Поэтому, скорее, конечно, можно солидаризироваться с точкой зрения ЦИК», - отметил Песков.

Отвечая на вопрос, может ли подобная публикация оказать давление или влияние на тех, кто еще не проголосовал, он ответил отрицательно.

«Наверняка это может способствовать повышению информированности населения, хотя информированность и так, по имеющимся данным, находится весьма на высоком уровне», - предположил глава пресс-службы Кремля.

Ранее ВЦИОМ распространил данные экзит-пола, свидетельствующие о том, что внесение изменений в Конституцию РФ за период с 25 по 28 июня поддержали 76% респондентов, принявших участие в голосовании. Комментируя его итоги, глава ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что подобная публикация не нарушает законодательство.

«К сожалению, у нас законом не регулируется эта проблема, у нас нет никаких рычагов, чтобы это запрещать. Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные экзит-полов, по крайней мере до того момента, когда закончится голосование. Но это только то, что мы могли дать как рекомендацию», - заявила она.

- Если предполагается, что не только государственный ВЦИОМ может выдавать данные экзит-поллов до подведения итогов голосования, если такое же право признается за другими поллстерами, то не вижу проблем, - комментирует ситуацию политолог Константин Калачев.

- Может экзит-полл рассматриваться как формирующая социология? Может. Но как она работает? Кого стимулирует, кого дестимулирует? Это никто достоверно сказать не может. Гипотезы могут быть разные. Влияют предварительные данные на участие и выбор тех, кто еще не голосовал? Вероятно, да. Но история тут нелинейная.

Может работать и в одну, и в другую сторону. Главный риск, что в отдельных комиссиях могут считать цифры ориентиром? Но ориентиры при желании можно задавать не только публично. Более того, успокаивающие цифры гипотетически могут предотвратить административные перегибы на местах. В общем, у меня к этому амбивалентное отношение. Осуждать не готов.

- А почему, по-вашему, власти пошли на это? Ведь на любых выборах делать это запрещено?

- Это же не выборы. Нет смысла сравнивать круглое и зеленое, горячее и колючее, плоское и мокрое. Раз ЦИК не возражает, то и ладно. Если голосование - это супер-опрос, то нет проблем. Правила другие. Вот если бы предложили распространить эту практику на выборы, то был бы предмет обсуждения.

- После того, как завершится это голосование, идея активного бойкота станет популярна у граждан как никогда, - уверен политолог Андрей Милюк.

- Сначала нас лишили возможности организованно агитировать против поправок, затем наблюдать за подсчетом голосов. Теперь открыто вбрасывают будущие результаты голосования, чтобы посмотреть на реакцию общества и по итогам внести коррективы.

Чтобы там ни говорил Песков, опрос ВЦИОМа окажет свое влияние - средний человек идет за большинством. Те же, кто твердо решил остаться дома, еще раз убедятся, что это голосование ничего не решает - поправки уже приняты, никто их не отменит.

- Голосование по поправкам можно считать состоявшимся, что дальше?

- Ближайшие крупные выборы пройдут 13 сентября в Единый день голосования. Велик соблазн применить на них полученный ценный опыт. Смотрите, какое прекрасное распределение ролей сложилось. На местах власти организуют «правильный» процесс голосования; ЦИК упорно отрицает нарушения, когда этого сделать невозможно - выражает крайнюю степень недовольства; Кремль в ответ на упреки резонно замечает, что у нас правовое государство, разделение ветвей власти, а значит, он не будет вмешиваться в выборный процесс. Если кому-то что-то не нравится, он может обжаловать действия чиновников в суде. Наверняка выиграет.

Казалось бы, голосование по поправкам - это такая локальная история. После 1 июля она закончится, все вздохнут с облегчением и забудут о ней до 2024 года. Но нет, новые стандарты «управляемой демократии» формируются на наших глазах. Новые законы пишутся под конкретное голосование, правила додумываются по ходу действия. Кто будет после этого рассказывать, что власть в России можно взять через выборы?

Когда говорят, что у нас в стране нечестные выборы, фальсификации - это взгляд в первом приближении, довольно наивный. Все понимают, что история с поправками - это фарс, но все формальности соблюдены, даже Конституционный суд подключили к спектаклю.

Я веду свою мысль к тому, что перед нами кризис демократии западного образца, как таковой. Это проблема не только России, но и Западного мира тоже. Просто, у нас манипуляции процедурой проводятся более открыто, но это лишь технический вопрос.

Кто бы там ни пришел к власти после Путина: Володин, Навальный или Наталья Поклонская, никакого доверия к выборам в обществе больше не будет. Придется радикально менять избирательный процесс.

Самые очевидные изменения таковы:

- Отмена тайного голосования, дабы привить избирателям ответственность за свой выбор и положить конец спекуляциям о вбросах на избирательных участках, да и самим вбросам;

- Возможность в любой момент отозвать свой голос, дабы избиратели имели простой и эффективный рычаг контроля за избранным кандидатом;

- Отмена дня голосования, как такового, и вместе с ним временных ограничений на агитацию. Как видим, эта идея внедряется прямо сейчас, но при тайном голосовании это лишь еще один инструмент «рисовки» нужного результата;

Это лишь грубые наметки, нельзя сказать, как будет на самом деле. Но посмотрите, как совершенно необязательное и ненужное голосование приводит к колоссальным сдвигам в сознании граждан, что даже часть сторонников власти начинает разочаровываться в ней. А это уже очевидный и неоспоримый факт.

- Под эту ситуацию создан и принят специальный закон (№ 1 ФКЗ от 14.03.2020), который саму процедуру прописывает лишь в общих чертах, - поясняет политконсультант, кандидат философских наук Александр Сегал.

- Очень удобная ситуация, которую можно в разных случаях «развернуть» в нужную сторону. То есть в законодательстве есть «лакуны», весьма обще прописанные нормы, которые позволяют проскочить без нарушений закона, поскольку закон это не регулирует.

Кстати, похожую ситуацию создали в 1995−96 годах при принятии закона «О рекламе»: готовясь к президентским выборам 1996 года, политическую рекламу вывели из сферы регулирования этого закона. И самые грубые «наезды» на конкурента Ельцина, плакаты «Купи еды в последний раз», газета «Не дай бог!» стали не противозаконными и даже не незаконными, а просто не подпадающими под регулирование.

Кстати, обратите внимание: Элла Памфилова-то как раз прямым текстом сказала, что просила не публиковать данные экзит-поллов «по крайней мере до того момента, когда закончится голосование». Логично, ибо это окажет влияние на избирателей. Но тут же Памфилова посетовала, что у ЦИК нет «никаких рычагов, чтобы это запрещать», а закон «не регулирует эту проблему» (т.е. напрямую не запрещает этого делать). Так что мнение ЦИК в лице председателя - налицо. Как и то, что это мнение просто проигнорировано.

Другими словами, пресс-секретарь Песков, говоря об исключительных полномочиях ЦИК, слегка лукавил. Впрочем, и Памфилова, говоря фактически об отсутствии оных, тоже несколько преувеличила: во время выборов эта хрупкая женщина выступает гораздо категоричнее в подобных же ситуациях.

- Отвечая на вопрос, может ли подобная публикация оказать давление или влияние на тех, кто еще не проголосовал, Песков сказал: «Нет». А вы как считаете? Может?

- Да, конечно может. Именно поэтому при «конкурентном» голосовании, сиречь выборах, показ результаты до окончания голосования приравнивается к воздействию на избирателя. Но здесь лукавые юристы и пропагандисты жонглируют словами: «голосование», «референдум», «конкурентный».

- Ранее ВЦИОМ распространил данные экзит-пола, свидетельствующие о том, что внесение изменений в Конституцию РФ за период с 25 по 28 июня поддержали 76% респондентов, принявших участие в голосовании. Откуда такие результаты? Можно ли им доверять?

- Я верю, что цифры такие есть. Но ведь вопрос не в цифрах, а в системе подсчета. Поскольку даже у ВЦИОМ уже есть прецедент изменения системы подсчета ради получения «хорошей» цифры, постольку я бы не доверял никому.