Депутаты решили защитить семьи от навязывания дистанционного обучения и прививок

Группа депутатов предложила дополнить проект нового КОАП статьей об ответственности должностных лиц и организаций за нарушение законных прав родителей

Как сообщают «Известия», группа депутатов Госдумы направила письмо в Минюст с предложением дополнить подготовленный ведомством проект нового Кодекса об административных правонарушениях статьей об ответственности должностных лиц и организаций за нарушение законных прав родителей.

Речь идет, в частности, о навязывании дистанционного обучения и прививок.

Между тем, «партия коронавируса» уже не скрывает своих планов запустить осенью этого года вторую волну коронабесия, с тем чтобы максимально реализовать влажные мечты Грефа и прочих форсайтщиков о постепенной отмене очного образования.

И навязывание прививок может стать одним из инструментов для недопуска в школу и в садик значительной части детей, чьи родители не захотят прививать своих чад.

Авторами письма в Минюст стали три депутата-единоросса: Николай Земцов, Анатолий Выборный и Владимир Крупенников. Все они прославились зимой 2019-2020 года как активные противники законопроекта о насилии над семьей, который лоббируют международные организации феминисток и гомосексуалистов.

Согласно нынешнему письму народных избранников, в КоАПе должна появиться статья, предусматривающая штрафы в 30-100 тыс. рублей для администраций и должностных лиц школ и садиков, нарушающих права родителей на выбор формы обучения, ознакомление с документами, регулирующими учебный процесс, а также на получение информации о любых медицинских обследованиях детей и на отказ от их проведения.

Таким образом, под новую статью можно будет подвести директоров школ, принуждающих родителей писать заявления о переводе детей на дистанционное обучение, а также лиц, которые попытаются не пустить в школу непривитых детей.

По словам Николая Земцова, «по закону профилактические прививки, мероприятия по раннему выявлению туберкулеза, осмотры детей, иные медицинские вмешательства (если речь не об экстренном спасении жизни) могут делаться только с добровольного согласия родителей». «Родители имеют полное право от них отказаться, - пояснил парламентарий. - Оно закреплено в ч. 2 и 3 ст. 20 закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", а также в ст. 5 ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", ст. 7 ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза"».

К коронавирусу сказанное тем более имеет самое прямое отношение.

В свою очередь, в Минюсте «Известиям» подтвердили получение обращения депутатов и сообщили, что изучают его.

Сам проект нового КоАПа пока не внесен в Думу. Как уже сообщала «Катюша», в этом законопроекте масса, мягко говоря, спорных и откровенно опасных вещей, из-за чего, по слухам, ряд федеральных органов власти уже даже отказались поддержать этот законопроект, а курировавшего его замминистра Новака и вовсе уволили из министерства.

Про заложенные в проект КоАП опасности мы еще напишем не раз, а пока разберем только то, что относится к вакцинации, которая давно стала для партии коронавируса не только средством заработка, но и инструментом социальной сегрегации.

В частности, источники РИА «Катюша» в московской мэрии говорят, что появление рекомендации Роспотребнадзора пускать в классы не более 10-15 учеников нацелено именно на планы вакцинаторов, которые хотят обеспечить недопуск в школы и садики непривитых детей. На то же направлена и инициатива некоторых членов Совета Федерации.

Согласно части 4 статьи 10.1 проекта КоАП, «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе по осуществлению мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административный запрет деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административный запрет деятельности на срок до тридцати суток».

В соответствии с частью 5 статьи 10.1, «нарушение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения к организации и проведению производственного контроля, за исключением случаев, предусмотренных статьей 8.18 настоящего Кодекса, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей».

По заключения юристов института Общественного уполномоченного по защите семьи, нормы частей 4, 5 статьи 10.1 проекта КоАП позволят чиновникам манипулировать с помощью предписаний, инструкций гражданами, работодателями, понуждая к медицинским осмотрам и вакцинации лиц, имеющих законное право на отказ от вакцинации.

Реализация идеи депутатов Земцова, Выборного и Крупенникова позволит защитить родителей от явного беспредела администрации, что, разумеется, не означает, что родительские организации не будут бороться против введения самих указанных выше драконовских норм.

Ранее, как уже сообщалось, народные протесты остановили планы туземных властей ввести тотальную вакцинацию в Германии, Казахстане и ряде других стран.

В России, к сожалению, население пока лишено возможности проводить массовые уличные мероприятия, и вакцинаторы, а равно прочие представители «партии коронавируса», чувствуют себя комфортно, пытаясь протащить нужные им законопроекты любой ценой как можно быстрее, пока народ не опомнился.

Это тем более просто, что «наш» Минздрав с Роспотребнадзором послушно исполняют почти все «рекомендации» ВОЗ и ее хозяев-неоконов вроде сумасшедшего сатаниста Билла Гейтса.

В ответ на запрос Общественного уполномоченного по защите семьи о взаимодействии Минздрава с ВОЗ, Фондом Билла и Мелинды Гейтс и связанными с ним организациями мы получили ответ о том, что «представители органов власти в сфере здравоохранения ряда стран, включая Россию, принимают активное участие в деятельности Глобального координационного механизма (GCM), задачей которого является «обеспечение готовности к быстрым и эффективным исследованиям и разработкам».

GCM, в свою очередь, был создан в рамках механизма Ramp Blueprint, созданного под эгидой ВОЗ. Главная задача этого механизма - оперативное обеспечения всех стран мира тестами и вакцинами в период эпидемий. И в деятельности этих глобальных проектов самое активное участие принимает Фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Кстати, в России прививки от коронавируса клепает контора одиозного банкстера Германа Грефа, который в последнее время активно дружит с московским мэром Сергеем Собяниным и даже летает с ним вместе с на рыбалку в Мурманск.

И хотя с прививками все еще непонятно, равно как и с самим коронавирусом (не говоря уж о том, что вирус постоянно мутирует, и бороться с вирусом с помощью вакцин - с точки зрения многих медиков, вообще довольно странный подход), в интернете уже полно свидетельств того, что сотрудников Сбера принуждают выступать в роли подопытных мышей.

А коли так, родителям, заботящемся о здоровье своих чад и не желающим подвергать риску их здоровье, стоит поддержать почин депутатов, которые решили защитить их права.