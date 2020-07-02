Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа

15:39

Росавиация приняла решение продлить до конца июля 2020 года ограничение на международные полеты из-за пандемии COVID-19. Ранее ведомство предлагало частично возобновить международные полеты уже с 15 июля.

«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства», — указано в телеграмме.

Из данного сообщения издание делает вывод, что аналогичным образом продлен и запрет на международные перелеты, хотя и не приводит цитат, подтверждающих это. Со ссылкой на источник в Белом доме РБК пишет, что такие телеграммы выпускаются каждый месяц с тех пор, как было приостановлено авиасообщение — и таким образом, по словам источника, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд россиян за рубеж.

В начале месяца Росавиация предложила Роспотребнадзору, который регулирует снятие ограничений, связанных с пандемией, частично открыть международное авиасообщение 15 июля. Однако одобрения от службы до сих пор не получено.

Авиакомпания S7 подтвердила РИА Новости получение телеграммы Росавиации о продлении ограничения на международные рейсы до конца июля.