Центробанк РФ удалил пост про изъятие средств населения во время войны

16:15

Банк России удалил из своего аккаунта в Facebook публикацию, в которой рассказывалось о блокировке вкладов граждан в банках, дополнительном налогообложении и изъятии средств населения во время Великой Отечественной войны. Пост вызвал легкую панику — комментаторы упрекнули Центробанк в нагнетании обстановки.

Регулятор в публикации по истории России от 30 июня напомнил, что государство в период ВОВ «мобилизовало средства населения», чтобы пополнить бюджет и ограничить денежную эмиссию — то есть включенный на полную мощность печатный станок. Уже в первые дни войны было ограничено снятие наличных со вкладов, кроме того, был введен военный налог, налог на бездетных и одиноких, повышены сельскохозяйственный и подоходный налоги. Отпуска были отменены, компенсация за них перечислялась на вклады и также была заморожена.

«Если в 1940 году бюджет затрачивал на все мероприятия по обслуживанию населения больше, чем получал с него доходов, то в 1943 году государственный бюджет изъял у населения доходов больше, чем фактически на него израсходовал», — цитировал регулятор аналитическую записку центральной бухгалтерии Госбанка СССР от 28 августа 1944 года.

В годы войны население обеспечило порядка трети всех доходов государства, оплатив две трети расходов военного бюджета, напомнил Банк России. «Наряду с принудительными антиинфляционными мерами государство вело широкую пропаганду добровольного сбора средств посредством денежно-вещевых лотерей и государственных займов. В созданный Фонд фронта граждане несли личные сбережения, золото, драгоценности и даже домашний скот», — рассказал ЦБ.

В комментариях к посту люди начали возмущаться: «Зачем вы нагнетаете? Чтобы население остаток вкладов из банков забрало?», «рассказывайте про прошлое, но зачем в наше неспокойное время приплетать вклады населения? После таких постав думаю заберу остатки», «давайте уже тогда по полной историю описывать — и коллективизацию опишите и облигации госзайма, которые государство втюхивало гражданам, и денежные реформы, дефолт с девальвациями».

Администраторы аккаунта Банка России сначала пытались объяснить, что регулятор давно рассказывает истории, посвященные юбилею победы в ВОВ, но, возможно, «с градусом переборщили». После непродолжительных дискуссий публикацию вовсе удалили.

Пользователи отреагировали и на сам факт удаления поста: «Статью вы, конечно, удалили, но осадочек остался», пишет Znak.com.