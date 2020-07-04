Деревянный храм XIX века сгорел под Томском

13:53

В деревянном храме 19 века в поселке Зоркальцево Томской области произошел пожар.

"04.07.2020 в 14:46 (местное время) поступило сообщение о загорании деревянного храма в пос. Зоркальцево Томского района. В ликвидации пожара задействованы 41 человек и 14 единиц техники", — сообщила пресс-служба регионального главка МЧС..

Площадь возгорания составила 250 кв. м. Огонь едва не перекинулся на соседние дома. Пожарным и местным жителям совместными усилиями удалось не допустить этого, пишут "Известия".

В настоящий момент пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала.

Причиной инцидента мог стать удар молнии.