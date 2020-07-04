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Деревянный храм XIX века сгорел под Томском

13:53 4.07.2020
Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС России

В деревянном храме 19 века в поселке Зоркальцево Томской области произошел пожар.

"04.07.2020 в 14:46 (местное время) поступило сообщение о загорании деревянного храма в пос. Зоркальцево Томского района. В ликвидации пожара задействованы 41 человек и 14 единиц техники", — сообщила пресс-служба регионального главка МЧС..

Площадь возгорания составила 250 кв. м. Огонь едва не перекинулся на соседние дома. Пожарным и местным жителям совместными усилиями удалось не допустить этого, пишут "Известия".

В настоящий момент пожар локализован. Информация о пострадавших не поступала.

Причиной инцидента мог стать удар молнии.

Темы: Томская область, Пожары и возгорания в России
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Комментарии читателей
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04.07.2020, 22:28
Гость: ну сгорел и сгорел-значит так было надо

замордовали попами и храмами.
04.07.2020, 20:34
Гость: Скептик

Громоотвод на церкви - документальное подтверждение неверия в существование божиего...
04.07.2020, 19:40
Гость: Шило

Не, ну в принципе верно, молния она ведь не разбирает. А чо громоотводы, не слабо поставить!? Понятно, кто б подумал? А метеорита, чо опять не застроховали@???
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