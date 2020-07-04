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Схиигумен Сергий назвал лишение сана началом третьей мировой войны

10:59 4.07.2020
Стоп-кадр из видео

Лишенный сана схиигумен Сергий после церковного суда записал обращение к прихожанам, в котором назвал лишение его священного сана началом третьей мировой войны. В своей речи он также упомянул о причастности президента России Владимира Путина и патриарха всея Руси Кирилла к движению Хабад Любавич, напомнил о чипировании людей через вакцинацию от коронавируса и использование их в рядах "электронного лагеря Сатаны" на передовой.

Свои убеждения схиигумен подкреплял словами Божьими о власти еретиков над церковью.

"Войдут они во двор общей церкви путем незаконным, употребляя насилие и пренебрегая божьим уставом. И первым шагом будет гонение на истинных пастырей в заточении, ссылках. Поэтому сын мой когда увидишь разрушение божественного чина в церкви отеческого предания и установленного богом порядка, знай, что еретики уже появились", - заявил схиигумен.

В обращении он заявил, что не покинет ранее захваченный Среднеуральский женский монастырь, и призвал всех православных граждан встать на защиту обители. "Из монастыря я не уйду. Из Русской православной церкви мы должны выбросить врагов Бога и Богородицы, еретиков, патриарха Кирилла (Гундяева), его окружение, талмудистов, каббалистов и сатанистов", — сказал Сергий.

В РПЦ назвали обращение лишенного сана схиигумена "безумным набором слов", а его самого - "косноязычным человеком", пишет РБК.

В пятницу, 3 июля, церковный суд в Екатеринбурге лишил схиигумена сана. Его признали нарушившим священническую присягу и монашеские обеты. Это решение вступит в силу после утверждения патриархом Кириллом.

Ранее  схиигумен высказывался против ИНН, проклинал тех, кто закрывает храмы во время пандемии коронавируса, и рассуждал о попытках "чипировать" население России. В частности, в последнем своем обращении он утверждал, что вакцинирование — способ ввести населению микрочипы, для того чтобы "загнать в стойло".

 

Темы: Взаимоотношения церкви и государства в России, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.07.2020, 12:54
Гость: Владимирыч

Убийца дракона превращается в...
04.07.2020, 12:52
Гость: Владимирыч

Я уважаю религию. Религия- предтеча науки, атрибут детства цивилизации. Как пеленки и распашенки, как молочная смесь и манная каша... Но это не значит, что во все это надо взрослому рядиться, этим питаться.

Взрослый с выходками ребенка жто КТО? Да.н
04.07.2020, 12:45
Гость: Остап

В полку борцов прибыло.
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