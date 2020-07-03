Церковный суд лишил схиигумена Сергия сана

13:13

Церковный суд лишил сана опального схиигумена Сергия (Николая Романова), который захватил Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом. Об этом сообщает РИА Новости.

Сергия признали виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов. Вердикт суда теперь должен утвердить патриарх РПЦ, соответствующее обращение направит правящий архиерей. В епархии полагают, что утверждение решения суда состоится уже сегодня, 3 июля.

«Завершилось очередное заседание церковно-епархиального суда... Постановили: первое — признать схиигумена Сергия, Романова Николая Васильевича, виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов… Второе — низвергнуть схиигумена Сергия, Романова Николая Васильевича, из священного сана», — сказал председатель суда, протоиерей Николай Малет.

Схиигумена Сергия отстранили от служения за критику церковных и светских властей в связи с закрытием храмов во время эпидемии COVID-19. Схиигумен, которого называют духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, называл коронавирус выдумкой, а также проклинал всех, кто закрывает храмы. «Кто посягает на закрытие храмов — да будет проклят он и весь его род!» — говорил священнослужитель в одной из видеозаписей. Сергий также говорил о попытках «чипизации» населения, выступал против ИНН и призывал к «восстановлению контроля» в стране. Полиция усмотрела в его словах признаки разжигания ненависти.

О захвате женского монастыря стало известно 16 июня. Отец Сергий вел службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание существования коронавируса.