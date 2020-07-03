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Церковный суд лишил схиигумена Сергия сана

13:13 3.07.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

Церковный суд лишил сана опального схиигумена Сергия (Николая Романова), который захватил Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом. Об этом сообщает РИА Новости.

Сергия признали виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов. Вердикт суда теперь должен утвердить патриарх РПЦ, соответствующее обращение направит правящий архиерей. В епархии полагают, что утверждение решения суда состоится уже сегодня, 3 июля. 

«Завершилось очередное заседание церковно-епархиального суда... Постановили: первое — признать схиигумена Сергия, Романова Николая Васильевича, виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов… Второе — низвергнуть схиигумена Сергия, Романова Николая Васильевича, из священного сана», — сказал председатель суда, протоиерей Николай Малет.

Схиигумена Сергия отстранили от служения за критику церковных и светских властей в связи с закрытием храмов во время эпидемии COVID-19. Схиигумен, которого называют духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, называл коронавирус выдумкой, а также проклинал всех, кто закрывает храмы. «Кто посягает на закрытие храмов — да будет проклят он и весь его род!» — говорил священнослужитель в одной из видеозаписей. Сергий также говорил о попытках «чипизации» населения, выступал против ИНН и призывал к «восстановлению контроля» в стране. Полиция усмотрела в его словах признаки разжигания ненависти.

О захвате женского монастыря стало известно 16 июня. Отец Сергий вел службы вопреки запрету в служении за публичное отрицание существования коронавируса. 

Темы: Церковь, Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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03.07.2020, 18:05
Гость: А, ты спроси

У тех, кто переболел этой заразой.
03.07.2020, 17:21
Гость: ha

Отлично звучит: "низвергнуть Романова Николая..." Ну ребята, осталось господину Гундяеву залезть на броневик и провозгласить: "Великая православная революция, о которой говорили еще Авраам, Исаак и Иаков, совершилась. Мы построили сами видите что в отдельно взятой обалдевшей от такой наглости стране. В храмы, рабы Божии! Вперед, в рай! Слава Богу!"
03.07.2020, 17:18
Гость: мухомор

Ну может он решил грехи свои отмолить ,став монахом? Мало ли что было в 1987году.Вы в биографии Патриарха лучше поковыряйтесь там такое найдете.Патриарх Кирилл изначально начал свое патриаршество в 2009 году оригинальным образом, в частности он заявил, что предыдущий патриарх Алексий 2 «умер вовремя». В середине 90-х годов разразился скандал, связанный с обнародованием факта сбыта м. Кириллом импортных сигарет, получаемых им по каналам гуманитарной помощи Церкви. Помимо сверхприбылей от продажи сигарет, выяснилось, что м. Кирилл через возглавляемый им ОВЦС занимается торговлей алкоголем, туристическим бизнесом, драгоценными камнями, нефтью и т.д.

При этом фирмы, учрежденные Кириллом через некоторое время исчезают, что позволяет ему выступать с опровержениями, а на их месте появляются новые. Учитывая, что огромные деньги владыки практически не шли на пользу Церкви,то можно сделать вывод что Гундяев служит не Богу, а мамоне.
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