Грудинин держит удар, пока его держат на прицеле

Суд оставил в силе решение о взыскании с директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина 1,1 млрд рублей по иску семи акционеров совхоза

Постоянные судебные разбирательства не дают спокойно работать на благо Родины директору передового Совхоза Павлу Грудинину.

Напомним, что в первых двух инстанциях ему удалось выиграть суд у миноритарных акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина», которые добивались признания незаконной сделки о внесении совхозом имени Ленина в уставной капитал компании ООО «ТТ Девелопмент» двух земельных участков и взыскать с директора предприятия якобы упущенную прибыль в размере 2 миллиарда рублей.

Но в октябре 2019 года дело было неожиданно направлено на новое рассмотрение. В итоге судья принял решение взыскать в пользу истцов 1 млрд 66 млн 219 тыс. руб. Помимо этого Грудинин должен был оплатить пошлину в размере 104 тыс. руб. Примечательно, что истцы — Иван, Тамара и Ольга Маркины, Александр и Дмитрий Ерошкины и Нина Солодовникова — требовали взыскать с ответчика около 1,1 млрд руб. реального ущерба и около 1 млрд руб. упущенной выгоды.

Шестого июля 2020 года Десятый арбитражный суд рассмотрел апелляцию по этому делу и оставил приговор в силе. В поддержку Павла Грудинина у здания суда собралось много людей (среди которых – видные представители патриотической оппозиции Сергей Удальцов и Валерий Рашкин), но далеко не всех охрана пустила внутрь.



Стоп-кадр с видео

В поддержку директора совхоза высказался Геннадий Зюганов.

«В Ленинском районе было 15 хозяйств. 14 поделили на паи, распродали и, тем самым, уничтожили – написал глава КПРФ. – Уцелел лишь совхоз им Ленина под руководством Павла Грудинина. Но сегодня на это великолепное предприятие продолжается мощная рейдерская атака. Мы должны защитить это уникальное хозяйство. Не дадим растерзать совхоз им. Ленина!».

В Подмосковье действительно хозяйства разорялись одно за другим. Во многом это объяснялось пассивностью их руководителей, которые упускали время, не переводили экономику на новые рельсы, в результате образовывались огромные задолженности по зарплате и налогам. С Павлом Грудининым этого не произошло, за что он, видимо, и поплатился.

Отдав совхозные земли в пользование девелоперской компании, Павел Грудинин многократно повысил капитализацию угодий. Через какие административные препоны ему при этом пришлось пройти – говорить излишне. Часть земли после увеличения стоимости была возвращена в Совхоз, а часть реализована. То есть Совхоз из сделки не ушел, потому претензии выступивших против Грудинина акционеров необоснованы.

Юрист Владимир Тихоньков считает, что дело Грудинина шито белыми нитками.. «В кейсе Грудинина бросается в глаза тот факт, что учреждение организации и передача ей земельного участка одобрена акционерами, - отмечает эксперт в издани «Свободная пресса». – Однако суд пишет, что это не имеет правового значения. Здесь, как мы видим, в нечестную драку вступают законность со здравым смыслом. Почему нечестную? Здравый смысл не обеспечен принудительной силой государства».

Недоумевает Тихоньков, и откуда взялась сумма оценки земли в миллиард. «И на какую дату определена эта стоимость: на этот год или, например, на дату создания Совхоза в 1928 году, - задается резонным вопросом юрист. – Об этом в решении тоже ничего нет. А раз так, то нельзя вести речь о достоверности данных, на которых построено взыскание».

На кону, по мнению Тихонькова, стоит репутация Грудинина как общественного деятеля, очернения которой всеми правжами и неправдами и добиваются его гонители: «В решении первой инстанции, пересмотр которого держат сегодня 6 июля, суд в жестких формулировках пишет якобы о незаконности действий руководителя Совхоза Павла Грудинина. Такая судебная риторика мостит прямую дорогу к тому, что правоохранители долгие годы смогут держать политика на прицеле с папкой компрометирующего материала. Оппонентам будет еще лучше, если Грудинин уедет за границу. Надо отдать должное Павлу Николаевичу, он держит удар и находит поддержку у всех, кто хоть раз видел своими глазами жизнь в современном Совхозе имени Ленина».

Остается только добавить, что дело Грудинина - это не просто спор хозяйствующих субъектов, а, возможно, чистой воды заказуха. В пользу этой версии свидетельствует тот факт, что в этом году Грудинину не было предоставлено ни одной площадки для торговли клубникой. Предлоги выдвигались самые надуманные – вплоть до несоблюдения пресловутых санитарных норм в период коронавируса.

При этом столичные власти Москвы и области предложили Грудинину заняться торговлей в точках, где есть представители других производителей, писала «Советская Россия». По словам сторонников Грудинина, подобное решение проблемы сотрудничества они не рассматривают, потому что это для них является «не только нерентабельным, но и обидным» вариантом.