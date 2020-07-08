В Госдуме предложили приравнять отчуждение территорий к экстремизму

14:08

В Госдуму внесли пакет поправок в закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России или отчуждение части ее территории будет признаваться экстремизмом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Изменить федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности" потребовалось после внесения поправок в Конституцию. Кроме того, изменится Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, а также КоАП.

В частности, предлагается дополнить статью 280 УК ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") частью второй — "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации". В качества наказания предлагается установить лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

За призывы к отчуждению территорий будет грозить административная ответственность: для граждан — штрафы от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч, для юридических — от 200 до 300 тысяч рублей.

Повторные призывы к нарушению территориальной целостности повлекут за собой уголовную ответственность — штрафы до 400 тысяч рублей либо до четырех лет лишения свободы.

Кроме того, запрет отчуждения территорий предполагает недопустимость их передачи не только по инициативе самих территорий или проживающего на них населения, но также и по инициативе федеральной власти.

Повышенные размеры административных штрафов также предусмотрены для случаев, когда публичные призывы прозвучали в СМИ, интернете или с использованием других информационно-телекоммуникационных и электронных сетей.