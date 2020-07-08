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Матвиенко упрекнула Мантурова в недостаточной самокритичности

18:20 8.07.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com

Минпромторгу следует более критично относиться к своей деятельности. С таким заявлением в среду выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время заседания сенаторов в присутствии главы министерства Дениса Мантурова, выступившего с отчетом о состоянии промышленности в стране.

«Все-таки не достает самокритичности, Денис Валентинович. Когда человек самокритичен, когда он не удовлетворен тем, чем он занимается, я имею в виду результатами, то это является мотивом для него более эффективно работать, есть над чем трудиться», — пояснила спикер Совета Федерации.

Сенатор Владимир Кравченко в ходе «правительственного часа» отметил, что в отличии от сельского хозяйства в направлении Минпромторга нет хороших показателей в экспорте.

«Количество уникальных видов товарной продукции в России за четыре года выросло всего на 192. Для сравнения: Казахстан показал за аналогичный период рост 572 вида, Азербайджан — 492 вида», — подчеркнул Кравченко.

По словам Валентины Матвиенко, доля российских комплектующих в отечественной продукции должна быть «как можно больше», импортозамещение должно касаться не только сферы высоких технологий. Сенатор также призвала министерство сохранить компетенции в тех отраслях, в которых РФ может идти «впереди планеты всей».

Матвиенко добавила, что существуют положительные тенденции и тренды. Она напомнила, что президент Владимир Путин поставил задачи по развитию станкостроения, авиастроения, судостроения и развития электронной промышленности.

Темы: Промышленность в России, Министерство промышленности и торговли РФ, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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09.07.2020, 15:26
Гость: stalker

Согласен с вами.
09.07.2020, 15:26
Гость: хоть что-то

Например, автомобилестроение. У них подход такой: если 70 % позиций производится у нас, тогда авто считается отечественным.
Но не уточняется стоимостной вес этих 70 % в общей цене.
В легковом авто около 5 тыс. позиций. Вопрос: а основные агрегаты чьи? Двигатель, коробка передач и прочее, которое самое дорогое и есть. А то получится, что эти 70 % весят всего лишь 15 % по деньгам.
09.07.2020, 10:07
Гость: Матвеенке

...доля российских комплектующих в отечественной продукции должна быть...
Хоть что-нибудь...
А сказки рассказывать можно Путину...
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