Матвиенко упрекнула Мантурова в недостаточной самокритичности

18:20

Минпромторгу следует более критично относиться к своей деятельности. С таким заявлением в среду выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время заседания сенаторов в присутствии главы министерства Дениса Мантурова, выступившего с отчетом о состоянии промышленности в стране.

«Все-таки не достает самокритичности, Денис Валентинович. Когда человек самокритичен, когда он не удовлетворен тем, чем он занимается, я имею в виду результатами, то это является мотивом для него более эффективно работать, есть над чем трудиться», — пояснила спикер Совета Федерации.

Сенатор Владимир Кравченко в ходе «правительственного часа» отметил, что в отличии от сельского хозяйства в направлении Минпромторга нет хороших показателей в экспорте.

«Количество уникальных видов товарной продукции в России за четыре года выросло всего на 192. Для сравнения: Казахстан показал за аналогичный период рост 572 вида, Азербайджан — 492 вида», — подчеркнул Кравченко.

По словам Валентины Матвиенко, доля российских комплектующих в отечественной продукции должна быть «как можно больше», импортозамещение должно касаться не только сферы высоких технологий. Сенатор также призвала министерство сохранить компетенции в тех отраслях, в которых РФ может идти «впереди планеты всей».

Матвиенко добавила, что существуют положительные тенденции и тренды. Она напомнила, что президент Владимир Путин поставил задачи по развитию станкостроения, авиастроения, судостроения и развития электронной промышленности.