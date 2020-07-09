Глава Архангельской области не собирается отказываться от объединения с НАО

18:14

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский не собирается отказываться от идеи объединить регион с Ненецким автономным округом.

«Моя позиция не изменилась. Было бы странно ее менять так неожиданно. Я считаю, что от объединения могут быть плюсы и для жителей НАО, и для жителей Архангельской области, — цитирует Цыбульского ИА REGNUM. — Сейчас идет работа над тем, чтобы на цифрах и показателях объяснить, в чем конкретно эти плюсы могут заключаться. Я думаю, что в ближайшее время эта программа будет составлена и представлена жителям округа и области для принятия решения. И только жители могут принять решение путем прямого волеизъявления. Я убежден с экономической и социальной точки зрения, что этот процесс принесет плюсы обеим территориям. Я со своей стороны буду это открыто объяснять и показывать».

С инициативой об объединении регионов выступил врио губернатора НАО Юрий Бездудный. 13 мая он и Александр Цыбульский подписали меморандум о подготовке регионов к слиянию. Перспектива объединения с областью вызвала в НАО протесты населения. После голосования по поправкам к Конституции РФ, в ходе которого большинство избирателей проголосовали против изменений, Бездудный заявил, что вопрос объединения с Архангельской областью закрыт.