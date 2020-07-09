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Глава Архангельской области не собирается отказываться от объединения с НАО

18:14 9.07.2020
Фото со страницы Александра Цыбульского в соцсети

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский не собирается отказываться от идеи объединить регион с Ненецким автономным округом. 

«Моя позиция не изменилась. Было бы странно ее менять так неожиданно. Я считаю, что от объединения могут быть плюсы и для жителей НАО, и для жителей Архангельской области, — цитирует Цыбульского ИА REGNUM. — Сейчас идет работа над тем, чтобы на цифрах и показателях объяснить, в чем конкретно эти плюсы могут заключаться. Я думаю, что в ближайшее время эта программа будет составлена и представлена жителям округа и области для принятия решения. И только жители могут принять решение путем прямого волеизъявления. Я убежден с экономической и социальной точки зрения, что этот процесс принесет плюсы обеим территориям. Я со своей стороны буду это открыто объяснять и показывать».

С инициативой об объединении регионов выступил врио губернатора НАО Юрий Бездудный. 13 мая он и Александр Цыбульский подписали меморандум о подготовке регионов к слиянию. Перспектива объединения с областью вызвала в НАО протесты населения. После голосования по поправкам к Конституции РФ, в ходе которого большинство избирателей проголосовали против изменений, Бездудный заявил, что вопрос объединения с Архангельской областью закрыт.

 

Темы: В России
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Комментарии читателей
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09.07.2020, 22:37
Гость: член Госсовета

Что-то долго проходит оптимизация регионов, ваше сиятельство, господин президент!
В регионах давно перевелись люди за 30 лет, остались только медведи лоси, и чиновники.
Поэтому с 1 августа, надо провести всенародное голосование, по оптимизации регионов, где народ выскажет свое ЗА!
09.07.2020, 22:18
Гость: Ясно.

Ручки-то чувачку походу выкрутили.
Теперь подпишет что угодно.
09.07.2020, 20:38
Гость: Врио

Фамилия Цыбульский принадлежит к достаточно распространенной группе еврейских фамилий, образованных от названий профессий или рода деятельности. Зачастую такие фамилии создавались на основе слов из иврита, идиша или немецкого, а также славянских языков.
Фамилия Цыбульский произошла от идишского слова «цибл», то есть, лук (ср. польск. «цебуля»). По всей видимости, первый носитель этой фамилии торговал луком или держал овощную лавку.
Фамилия Цыбульский в дореволюционной России встречалась в Гродненской губернии, на Волыни, в Подолии и Бессарабии.
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