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Собянин объявил об отмене обязательного масочного режима с 13 июля

13:02 9.07.2020
© KM.RU, Кирилл Дуболев
© KM.RU, Кирилл Дуболев

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новое снятие антикоронавирусных ограничений в столице. Об этом он написал в своем блоге.

Так, обязательный масочный режим на улицах города отменяется с 13 июля. С этой же даты московские вузы и школы вновь смогут начать обучение в очном формате. Также с 13 июля будут открыты аттракционы, культурные центры и детские лагеря.

Затем, с 1 августа, в Москве снова начнут работать театры, кинотеатры и концертные залы вместимостью меньше 3 тысячи мест. При этом они могут быть заполнены не более, чем на 50%. Также с 10 до 50% от вместимости трибун увеличится разрешенное число зрителей спортивных соревнований.

Режим повышенной готовности был введен в столице раньше, чем в остальных субъектах РФ, — 5 марта. Позже он многократно ужесточался. Так, с 30 марта ввели всеобщую самоизоляцию, нарушителей штрафовали на сумму от 4 до 5 тысяч рублей. В середине апреля мэрия ввела систему электронных пропусков.

Темы: Москва, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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09.07.2020, 23:52
Гость: Вирусолог

Моего френда-вирусолога из США убили.
09.07.2020, 22:24
Гость: gvozd

тем временем, в америке началась охота на Врачей...!!! которые публично говорят Правду про короновирус.
людей лишают лицензий за то что они публикуют Фактические данные которые подвергают сомению или прямо Опровергают официальную пропаганду о пландемии.
одного врача лишили лицензии за то что предал гласности что минздрав сша Требует накручивать статстику по короне и фальсифицировать сертификаты о смерти указывая корону как причину смерти..
09.07.2020, 19:50
Гость: Режим - он всегда режим. Безразлично какой

Респираторный режим не лучше масочного.
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