Собянин объявил об отмене обязательного масочного режима с 13 июля

13:02

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новое снятие антикоронавирусных ограничений в столице. Об этом он написал в своем блоге.

Так, обязательный масочный режим на улицах города отменяется с 13 июля. С этой же даты московские вузы и школы вновь смогут начать обучение в очном формате. Также с 13 июля будут открыты аттракционы, культурные центры и детские лагеря.

Затем, с 1 августа, в Москве снова начнут работать театры, кинотеатры и концертные залы вместимостью меньше 3 тысячи мест. При этом они могут быть заполнены не более, чем на 50%. Также с 10 до 50% от вместимости трибун увеличится разрешенное число зрителей спортивных соревнований.

Режим повышенной готовности был введен в столице раньше, чем в остальных субъектах РФ, — 5 марта. Позже он многократно ужесточался. Так, с 30 марта ввели всеобщую самоизоляцию, нарушителей штрафовали на сумму от 4 до 5 тысяч рублей. В середине апреля мэрия ввела систему электронных пропусков.