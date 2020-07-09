В России примут закон о пожизненном сенаторстве

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Механизм получения пожизненного статуса сенатора для бывших президентов и других лиц после принятия поправок в Конституцию будет прописан в законодательстве. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, право бывшего президента РФ стать пожизненным сенатором не дается автоматически, так как этого не предусматривает Конституция. В законе будет прописан механизм действия данной поправки.

Напомним, что поправки в Конституцию, в частности, предусматривают, что в число сенаторов смогут входить не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом; из них не более семи могут быть назначены пожизненно.

Пожизненный статус сенатора смогут получать экс-президенты, а также граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

"Направление в Совет Федерации сенаторов по так называемой президентской квоте (кстати, такая практика существует в большинстве государств) - это решение президента. Когда он посчитает необходимым это сделать, это зависит от его решения", - цитирует слова Матвиенко "Интерфакс".