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В России примут закон о пожизненном сенаторстве

09:45 9.07.2020
Здание Совета Федерации
Фото © KM.RU, Алексей Белкин

Механизм получения пожизненного статуса сенатора для бывших президентов и других лиц после принятия поправок в Конституцию будет прописан в законодательстве. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, право бывшего президента РФ стать пожизненным сенатором не дается автоматически, так как этого не предусматривает Конституция. В законе будет прописан механизм действия данной поправки. 

Напомним, что поправки в Конституцию, в частности, предусматривают, что в число сенаторов смогут входить не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом; из них не более семи могут быть назначены пожизненно.

Пожизненный статус сенатора смогут получать экс-президенты, а также граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

"Направление в Совет Федерации сенаторов по так называемой президентской квоте (кстати, такая практика существует в большинстве государств) - это решение президента. Когда он посчитает необходимым это сделать, это зависит от его решения", - цитирует слова Матвиенко "Интерфакс".

Темы: Конституция РФ, Законотворческая деятельность в России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.07.2020, 12:24
Гость: Нет, Гозман, нет

"Царь, говорят, ненастоящий" (C).
09.07.2020, 12:21
Гость: Об 0

С правом наследования
09.07.2020, 12:19
Гость: Проголосовали за "поправочки",

получите.
Все комментарии (26)
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