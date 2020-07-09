Масло сливочное или машинное? Как возвратить народ в состояние великого исторического творчества

Александр Проханов: «Россия не может жить парадами, фестивалями, концертами. Всё это как часть политических технологий действует до поры до времени»

Голосование по Конституции прошло как по маслу. Поправки были таковы, что их, естественно, поддержало большинство населения. Ибо большинство населения — за суверенитет России, за благоговение перед матерью-природой, за божественную справедливость, за святую Победу. Народ верит в то, что в небесах существует Бог, который един для всех и как свет, проходя через призму, расщепляется на соцветия религий и верований. Но очень мало говорили о скромной поправке, согласно которой Владимир Путин получает возможность баллотироваться в президенты и на следующий срок, и на следующий, покуда бьётся его сердце.

Патриоты никогда не были за сменяемость власти. Они были за сильную, стабильную, просвещённую власть, и их не пугает пролонгирование путинских полномочий хоть до скончания века, лишь бы Путина не покидало то творческое начало, которое позволило ему сберечь территориальную целостность России, обеспечить её военную безопасность, воскресить мёртвую индустрию.

За своё многолетнее правление Путин совершил несколько ошибок. Одна из них — это Медведев, которому Путин отдал свои президентские полномочия. За это, казалось бы, краткое время при попустительстве Медведева была разгромлена Ливия, взорвана этническая бомба, что привела к миграционной катастрофе в Европе — той, которая когда-нибудь себя обнаружит, как обнаружила себя в Америке чёрная революция. При Медведеве было консолидировано либеральное сообщество, и возникла Болотная, которую пришлось укрощать Поклонной горе.

Вторая ошибка Путина — его нерешительность в Донбассе. Был момент, когда армия Луганска и Донецка, отражая нападение Украины, перешла в наступление и была готова взять Мариуполь, поддержать пророссийские настроения в Харькове, Николаеве, Запорожье, Одессе. Но этого не произошло. Сегодня Луганская и Донецкая Народные Республики — это несамодостаточные, незавершённые геополитические образования.

Третья ошибка Путина — пенсионная реформа, которая была продиктована ему международными финансистами и послужила мгновенному росту протестных настроений. Теперь поздно исправлять эти ошибки. Но придётся бороться с их последствиями.

Что предстоит совершить Путину в новой начавшейся эре? Патриотическое большинство требует от него накинуть узду на миллиардеров, олигархов, которые паразитируют на России, берут себе самое дорогое и бесценное, выкачивают из неё материальные, духовные и интеллектуальные ресурсы, а взамен заливают её зловонной нефтью, отходами и сточными водами. Куда ни глянь — повсюду в нашей новой постсоветской России проступают трупные пятна олигархизма.

Россия не может жить парадами, фестивалями, концертами. Всё это как часть политических технологий действует до поры до времени — того времени, когда начинает подключаться матушка-история, сметающая на своём пути все мешающие ей технологии. Мир развивается не по технологиям. Миром управляет та самая воля, которая по новой Конституции именуется божественной волей.

Мир наполнен взрывами. Эти взрывы сегодня происходят за пределами России. Но взрывная волна уже долетает до кремлёвских стен. Взрывы легко могут перелететь государственную границу. Об этом говорит поздний советский опыт — опыт горький, незабываемый. Патриоты, как заклинание, произносят слово «развитие». Хороши и полезны денежные дотации, которые Путин направо и налево раздаёт российским гражданам. Но граждане не должны получать эти деньги как милостыню. Они должны зарабатывать деньги на новых, ещё не построенных заводах, на верфях, на хлебных полях. Россия должна превратиться в огромную стройплощадку, на которой возводятся не саманные постройки, строятся не ущербные, то и дело бьющиеся самолёты. Россия будущего — та страна, о которой мечтали поэт Хлебников, архитектор Мельников, звездочёт Циолковский.

Народ, искусанный коронавирусом, заплесневевший на карантине, растолстевший — кто от чрезмерной сытости, а кто от недостатка еды — должен совершить чудо русского возрождения. Сможет ли это сделать унылый, утративший веру, ищущий денег, а не Бога, народ? Как вернуть народу мечту? Как возвратить народ в состояние великого исторического творчества, которое спасало Россию после очередной катастрофы?

Путин и его окружение как огня боятся Иосифа Сталина. Недавно прошедший парад, который, как утверждают, воспроизводил победный парад 1945 года, этот парад прошёл без Сталина. Высшим моментом того священного парада был марш гвардейцев, которые сбрасывали к подножию Мавзолея поверженные гитлеровские штандарты — и на Мавзолее был Сталин. Вычёркивать Сталина из Победы — это и есть переписывание истории, это и есть насилие над правдой. Мы будем терпеливо ждать, когда власть окрепнет настолько, что Путин сбросит с себя бремя либеральных представлений, и с Мавзолея уберут эту матерчатую маску. И Красная площадь во всей её многовековой величественной красоте примет святое русское воинство, святое русское оружие. И президент отдаст честь народу-великану, который готов и на великий труд, и на святое богослужение, и на смертный бой.